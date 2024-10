Samsung One UI 7.0 : date de sortie, nouveautés, terminaux compatibles, tout savoir sur la nouvelle interface des smartphones Galaxy

One UI est l’interface maison de Samsung pour Android et elle est présente sur tous les produits estampillés Galaxy. La version 7.0 de cette surcouche a été présentée et dans ce dossier, on va faire le point sur l’essentiel à savoir à son sujet.

Comme beaucoup de constructeurs, Samsung équipe ses terminaux Android d’une surcouche. Nommée One UI, celle de la marque coréenne apporte un design propre, des fonctionnalités absentes d’Android Stock mais aussi une convergence entre les différents appareils Galaxy. La prochaine version attendue est One UI 7.0.

Cette nouvelle itération a été dévoilée au début du mois d’octobre 2024, mais pourtant, les informations à son sujet restent rares. Dans ce dossier, nous avons compilé l’essentiel à savoir. Si vous êtes un client de Samsung, vous serez forcément concerné. C’est parti !

Quand arrive One UI 7.0 ?

One UI 7.0 sera une surcouche dédiée à Android 15 et débarquera en premier sur les nouveaux smartphones Galaxy S. Ces derniers devraient être présentés au public dans le courant du mois de janvier 2025 et arriver au plus tard en février.

Quels seront les terminaux qui accueilleront One UI 7.0 ?

Les premier smartphones à accueillir One UI 7.0 seront donc les nouveaux Galaxy S. Si tout se passe bien, Samsung devrait présenter un Galaxy S25, un Galaxy S25+ ainsi qu’un Galaxy S25 Ultra. Bien évidemment, tous les téléphones Galaxy qui sortiront après ça devraient aussi bénéficier de l’interface.

La question des anciens terminaux se pose aussi. On peut présumer sans trop de risques que tous les téléphones Galaxy qui bénéficieront d’Android 15 devraient avoir One UI 7.0. Parmi eux, nous devrions logiquement retrouver les Galaxy S24, les Z Flip et Fold 6, ainsi que les derniers Galaxy A.

Quels sont les nouveautés de One UI 7.0 ?

One UI 7.0 apporte tout un tas de nouveautés. Refonte visuelle, fonctionnalités inédites, simplifications de la navigation… des promesses pour le moment assez floues. Samsung ne s’est en effet pas trop étendu sur sa surcouche version 2025.

Cependant, certains créateurs de contenus ont pu rapidement poser leur doigts sur One UI 7.0. Parmi eux, Jerry Springer. Dans une longue vidéo, il fait l’inventaire de tout ce qu’il a pu remarquer :

Un nouveau design pour les icônes des app Galaxy. L’application Gallery est par exemple multicolore pour être plus visible.

La grille du bureau a été légèrement revue, afin de donner un aspect plus symétrique et s’accommoder aux bords arrondis des écrans

Les bulles de notifications disposent d’un design plus en rondeur, et sont toujours individuelles

L’application Messages de Google est toujours installée par défaut

Une nouvelle icône pour la batterie, qui se veut plus visible

Un multitâche revu, avec des fenêtres maintenant « empilées » pour une meilleure lisibilité

Effets de flou renforcés en arrière-plan

Application photo revue. Désormais, les modes de photo (selfie, pro, normal, vidéo) sont tout en bas. Cela permet une plus grande ergonomie lors de l’utilisation à une main

Dans le menu des applications, la barre de recherche est en bas. Là encore, c’est pour la navigation à une main

La plus grosse nouveauté réside dans le menu déroulant. Dorénavant, il est divisé en deux : une partie pour les notifications, une autre pour les réglages rapides. Ils s’affichent selon l’endroit où on « tire » l’écran vers le bas. Un double menu qui devient petit à petit la norme chez tous les constructeurs.

Quel sera le rôle de Galaxy AI dans One UI 7.0 ?

Galaxy AI est l’intelligence artificielle de One UI. Elle a été inaugurée avec One UI 6.0 sur les Galaxy S24, Galaxy S24+ et Galaxy S24 Ultra. Elle permet de faire tout un tas de choses, comme générer un texte, retranscrire un audio, résumer un article ou retoucher des photos. Une feature bien partie pour rester ; elle s’immiscera logiquement dans One UI 7.0.

Samsung a confirmé que l’IA serait de nouveau au centre de One UI dans sa septième version. Toutefois, la marque coréenne n’a pas donné plus de détails. On peut s’attendre à une amélioration des fonctionnalités qui existent déjà, mais aussi à l’inclusion de nouvelles. On pense notamment à la partie retouche photo, segment où cette technologie a montré sa plus grande utilité.

Les informations sur One UI 7.0 sont pour le moment parcellaires. Mais les choses devraient rapidement bouger, puisque la sortie de la surcouche est prévue pour bientôt. Plus encore, une phase de bêta publique devrait avoir lieu dans les prochains jours.

Bien évidemment, nous mettrons ce dossier à jour en suivant les nouvelles informations.