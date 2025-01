Voici quand sortent les Galaxy S25 de Samsung, c’est officiel

L'heure des rumeurs est terminée. Samsung officialise la date de présentation des Galaxy S25 à travers l'invitation à son événement Unpacked. Voici la date choisie par le constructeur sud-coréen.

Samsung aura maintenu le suspense jusqu'au bout. Alors que les fuites concernant les futurs Galaxy S25 sont légion sur Internet depuis plusieurs mois maintenant, la fabricant sud-coréen n'a pas voulu confirmer la date à laquelle il compte présenter ses smartphones avant le tout dernier moment. En novembre 2024, une première fuite avançait un choix inhabituel en fixant la présentation des appareils au 5 janvier 2025, soit un dimanche.

Lire aussi – Les Galaxy S25 vont enfin proposer des mises à jour sans interruption, voici comment

Si en effet certains constructeurs comme Google ont choisi de bouleverser leur calendrier de sortie habituel, il était très peu probable que Samsung s'essaye à un événement en plein week-end. La rumeur a rapidement été démentie par un argument de poids : l'invitation à l'Unpacked, la conférence pendant laquelle la firme a l'habitude de dévoiler ses nouveautés. Aujourd'hui, elle refait officiellement surface.

La date de présentation des Galaxy S25 est confirmée par Samsung

L'Unpacked de Samsung débutera le mercredi 22 janvier 2025 à 19h heure française. Un décompte est visible sur le site de Samsung, comme on peut le voir sur la capture d'écran ci-dessous. Notez que 4 smartphones sont présents. En plus des S25, S25 Plus et S25 Ultra, un autre mobile sera donc dévoilé et tout le monde mise sur le Galaxy S25 Slim, même s'il ne devrait pas être commercialisé en même temps que ses grands frères.

Les bords arrondis forment également un genre d'étoile à 4 branches, clairement une référence à celles qui composent le logo de Galaxy AI. D'ailleurs, sur le site, un paragraphe de quelques lignes vantant les mérites de l'intelligence artificielle prend place en-dessous du décompte.

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous inscrire à l'Unpacked afin de profiter de certains avantages. En l’occurrence une réduction de 50 € sur les Galaxy S25, en plus d'autres promotions éventuelles, ainsi qu'une chance de “gagner l'un des 15 codes promotionnels d'une valeur de 500 €“.