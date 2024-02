Pour la Saint-Valentin, le Samsung Galaxy S23 passe à prix ultra canon sur le site officiel, vite !

À l'occasion de la Saint-Valentin, Samsung propose de belles offres sur de nombreux produits. Le Galaxy S23 passe ainsi à seulement 599 € grâce au cumul de l'offre de remboursement et du bonus de reprise. C'est le bon moment pour acheter ce smartphone haut de gamme à petit prix !

Cliquez ici pour profiter de cette offre

Alors que les amoureux fêtent la Saint-Valentin, Samsung apporte la cerise sur le gâteau en proposant de belles promotions sur son site. Si vous cherchez un nouveau téléphone puissant mais à prix accessible, ce bon plan est fait pour vous. Le Samsung Galaxy S23 bénéficie actuellement d'une double offre. Vous pouvez ainsi l'avoir à seulement 599 € grâce aux 100 € remboursés et au bonus de reprise de 100 €. Pour rappel, le smartphone est sorti il y atout juste un an au prix de 959 €. Ses caractéristiques tiennent aujourd'hui encore la route, donc cette baisse de prix est la bienvenue.

Le Samsung Galaxy S23 est un smartphone haut de gamme. Il est équipé d’une puissante puce Snapdragon 8 Gen 2, de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go. Il dispose également d'un bel écran Dynamic AMOLED 2X de 6,1 pouces qui est compatible HDR10+. La dalle profite d’une définition de 2340 x 1080 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 120Hz. Les images, fluides, sont en plus très lumineuses grâce à une luminosité maximale de 1750 nits.

Pour la partie photo, le Samsung Galaxy S23 n'a rien à envier à la concurrence. Il est doté d'un triple capteur arrière : un capteur principal de 50 MP accompagné d'un module ultra grand-angle de 12 MP et d'un zoom de 10 MP. Côté selfie, on retrouve un capteur frontal de 12 MP. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S23 ici.

À lire également : Samsung baisse les prix de ses smartphones et tablettes pour la Saint Valentin, voici les meilleures offres.