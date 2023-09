Un smartphone Samsung est à l'honneur à l'occasion du début des French Days 2023. Sur le site Cdiscount, il est possible d'obtenir le Galaxy S20 FE (compatible 5G) sous les 275 euros grâce à un code promotionnel que l'on vous invite à découvrir dans la suite de l'article.

L'édition automnale des French Days 2023 tourne à plein régime avec cette nouvelle offre en provenance de Cdiscount. Au cours de l'événement commercial, le site e-commerce français propose à ses clients d'acquérir le Samsung Galaxy S20 FE à exactement 274 euros au lieu de 299 euros par l'intermédiaire du code 25DES299. Pour information, le coupon est à saisir durant l'étape du panier et l'offre promotionnelle concerne le coloris bleu du smartphone.

Le Fan Edition du Galaxy S20 est un smartphone qui embarque un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. L'appareil est aussi équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 865, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via microSD), d'une batterie de 4500 mAh compatible Quick Charge 2,0 et du système d'exploitation mobile Android. Quant à la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 12 + 8 + 12 MP et un capteur frontal de 32 MP. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre article associé au test du Samsung Galaxy S20 FE.