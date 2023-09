Superbe affaire à saisir sur le site Amazon ! En ce moment, le géant du commerce en ligne propose à ses membres d'acquérir le smartphone Nothing Phone (1) pour moins de 385 euros. Et il s'agit de la version comprenant 12 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage.

Pour ce nouveau bon plan consacré au domaine des smartphones 5G, on vous invite à prendre la direction d'Amazon où le fameux site e-commerce vous permet d'avoir l'excellent Nothing Phone (1) à son prix le plus bas.

Affiché au prix conseillé de 549 euros lors de son officialisation il y a plus d'un an, le modèle 12+256 Go du Nothing Phone (1) est vendu par Amazon à 384 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris noir du téléphone et la livraison du produit est gratuite à domicile.

Le Phone (1) de Nothing est considéré comme un smartphone de “moyenne gamme plus”. C'est un téléphone équipé d'un écran OLED de 6,55 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L'appareil lié à l'offre Amazon dispose d'un processeur Qualcomm Snapdragon 778G+, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'une batterie d'une capacité de 4500 mAh avec la recharge rapide à 33 W et du système Android 12 avec une surcouche Nothing OS. Pour la partie photo/vidéo, on retrouve un double capteur principal de 50 + 50 MP et un capteur frontal de 16 MP. Pour en savoir davantage, retrouvez notre article associé au test du Nothing Phone (1).