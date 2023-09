Bon plan : l’iPhone 14 Pro voit son prix chuter durant les French Days

Le début des French Days et la sortie de l’iPhone 15 Pro sont l'occasion parfaite pour faire des affaires chez Apple. L’iPhone 14 Pro est ainsi affiché à prix réduit sur Amazon, Darty et à la Fnac. Proposé à 1459 euros à sa sortie il y a tout juste un an, sa version de 256 Go est exceptionnellement à 1149 € durant le French Days. Vite, profitez de cette offre avant la rupture de stock.

Bon plan French Days iPhone 14 Pro 256 Go : le smartphone Apple est à seulement 1149 €

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur Amazon

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur la Fnac

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan sur Darty

Les French Days d’automne viennent de démarrer. Vous pourrez ainsi profiter de bons plans du 26 septembre au 2 octobre. Pendant cette période, nous gardons un oeil attentif sur les produits Apple pour dénicher les meilleures offres à ne pas manquer.

L’iPhone 14 Pro est disponible à prix réduit à la fois chez Amazon, Darty et à la Fnac. C’est le modèle 256 Go en Noir sidéral qui est proposé au prix le plus intéressant. Sorti l’année dernière pour 1459 euros, vous pouvez maintenant vous l’offrir pour seulement 1149 euros, soit une baisse de prix de plus de 300 euros en un an. C’est une offre particulièrement intéressante si vous cherchez à vous procurer l’un des meilleurs smartphones actuellement disponibles sans payer le prix fort des derniers modèles sortis. L’iPhone 15 Pro apporte évidemment son lot de nouveautés, mais l’iPhone 14 Pro reste un smartphone d’excellente qualité.

Les caractéristiques de l’iPhone 14 Pro le place toujours comme l’un des smartphones les plus puissants du marché grâce à sa puce Apple A16 Bionic qui bénéficie d'une gravure en 4 nm. Côté écran, on retrouve la magnifique dalle 6,1 pouces OLED LTPO avec un taux de rafraichissement dynamique de 120 Hz.

Pour la photo, le capteur principal 48 MP est capable notamment de filmer en 8K à 24 FPS. Il est accompagné d’un module ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif de 12 MP. Enfin, la caméra selfie de 12 MP bénéficie de l’autofocus. Enfin, niveau connectivité, on retrouve du Wi-Fi 6 ou bien encore du Bluetooth 5.3.

À lire également : Retrouvez toutes les meilleures offres des French Days ici.