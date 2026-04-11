Samsung lance le Galaxy A57 avec 120 € de réduction et une série de bonus

Le Galaxy A57 5G est enfin disponible en France. Pour marquer le coup, Samsung ne fait pas les choses à moitié : 120 € de remise immédiate sur la version 256 Go, 30 € de bonus reprise et une série d'avantages proposés sur le site officiel de la marque.

Voir l'offre de lancement du Galaxy A57 chez Samsung

C’est le modèle le plus avancé des smartphones milieu de gamme de Samsung. Le Galaxy A57, disponible depuis le 10 avril 2026 aux côtés du Galaxy A37, s’adresse à ceux qui recherchent une expérience inspirée de celle des Galaxy S haut de gamme, pour un prix nettement inférieur.

Avec un tarif de départ de 549 €, il est 450 € moins cher que le ticket d’entrée pour le Galaxy S26, hors promo. Et pour le lancement du Galaxy A57, Samsung propose une offre séduisante : 120 € de remise immédiate pour la version 256 Go avec le code promo AWESOME. Et ce n’est pas tout.

Une avalanche d’offres pour le lancement du Galaxy A57

Avec le code promo AWESOME, le Galaxy A57 256 Go voit son prix tomber à 479 € au lieu de 599 €, soit une réduction de 20%. C’est une offre attractive pour un smartphone qui vient à peine de sortir.

Et si vous voulez faire baisser davantage le prix, Samsung ajoute un bonus de reprise de 30 € en plus de la valeur de rachat d’un ancien smartphone. L’ensemble est déduit automatiquement du panier. En profitant de cette option, le Galaxy A57 vous reviendra encore moins cher.

Récapitulatif de l’offre de lancement du Galaxy A57 :

120 € de réduction sur la version 256 Go avec le code promo AWESOME

Bonus de reprise de 30 €

10% de réduction sur les Galaxy Buds et les Galaxy Watch

30% de réduction sur les coques et protections d’écran

3 mois de Samsung Care+ offerts

Points Samsung Rewards doublés

Ces offres sont valables jusqu’au 24 avril 2026 inclus. Un cumul d'avantages très intéressant sur le milieu de gamme Samsung, à saisir sans tarder.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les atouts du Galaxy A57 5G

C’est un solide milieu de gamme, avec une fiche technique pensée pour durer. Son design est en harmonie avec ceux des Galaxy S26 Series. Le Galaxy A57 représente une alternative pour le haut de gamme Samsung pour une expérience assez proche.

Il dispose d’un grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+, avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Pour propulser le Galaxy A57 Samsung a misé sur le processeur Exynos 1680 gravé en 4 nm. Il est accompagné de 8 à 12 Go de RAM et 128 à 256 Go de stockage interne. La configuration offre de bonnes performances au quotidien, y compris pour le multitâche et les applications gourmandes.

La partie photo exploite un triple capteur : un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un capteur macro de 5 MP. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 12 MP.

Pour ce qui est de l’autonomie, le Galaxy A57 s’appuie sur une batterie de 5 000 mAh qui tient une journée à une journée et demie en utilisation classique. Le smartphone est compatible avec la charge rapide à 45 W qui passe de 0 à 60 % en 30 minutes environ.

Enfin, le A57 tourne sous Android 16 avec One UI 8.5. Samsung offre un suivi logiciel étendu, avec 6 générations de mises à jour logicielles et 6 ans de correctifs de sécurité.