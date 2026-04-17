Jusqu’à 150 € d’économie sur le Galaxy A57 : Samsung met le paquet pour le lancement

Le Galaxy A57 vient à peine de sortir qu’il bénéficie déjà d’une réduction intéressante. 120 € de remise sur la version 256 Go et 30 € de bonus reprise, en plus de remises supplémentaires sur les accessoires.

Samsung Galaxy A57

Si le Galaxy S26 vous tente mais que votre budget vous retient, le A57 en reprend plusieurs codes pour une expérience proche, et ce, à moindre coût.

Disponible depuis le 10 avril 2026, le Galaxy A57 profite d’une offre de lancement attractive, avec 120 € de remise sur la version de 256 Go et un bonus de reprise valable sur les deux versions. La reprise de votre ancien smartphone, quel que soit son état, permet de réduire davantage la facture finale.

Galaxy A57 : une série d’avantages pour son lancement

Le Galaxy A57 est 450 € moins cher que le Galaxy S26 au lancement. Samsung propose deux versions de stockage : 128 Go et 256 Go, respectivement à 549 et 599 €. La version 256 Go bénéficie en ce moment d’une remise exceptionnelle de 120 € avec le code promo AWESOME.

Son prix passe ainsi à 479 € au lieu de 599 €, ce qui correspond à une réduction de 20%. Les deux versions sont également éligibles à une offre de reprise. Samsung propose un bonus de 30 € en plus de la valeur estimée de votre ancien appareil. La somme des deux montants est appliquée en remise immédiate au panier.  Mais ce n’est pas tout : vous bénéficiez également d’une réduction sur les accessoires.

Récapitulatif :

  • 120 € de remise immédiate (code AWESOME)
  • 30 € de bonus reprise, en plus de la valeur de votre ancien appareil
  • 10 % de réduction sur les Galaxy Buds et Galaxy Watch
  • 30 % de réduction sur coques et protections d’écran
  • Samsung Care+ offerts : 3 mois d’extension de garantie offerts (chocs, chutes, fissures de l’écran ou dégâts des eaux)
  • Points Samsung Rewards doublés

Ces offres sont valables jusqu'au 24 avril 2026 inclus. C’est une série d’offres généreuses que propose Samsung pour booster le lancement de son meilleur smartphone milieu de gamme en 2026. Si le Galaxy A57 correspond à vos critères, mieux vaut en profiter avant la fin de l’offre.

Fiche technique : ce que vaut vraiment le Galaxy A57

C’est un milieu de gamme polyvalent qui couvre l’essentiel des usages. Il s’adresse à ceux qui veulent profiter de l’expérience Samsung, sans exiger la puissance des Galaxy S26. Le design du Galaxy A57 s’inspire d’ailleurs directement des derniers flagships de la marque.

Sous le capot, on retrouve un SoC Exynos 1680 qui offre des performances confortables pour les besoins de tous les jours. Il est également efficace pour jouer, à condition d’ajuster certains paramètres graphiques à la baisse sur les titres gourmands en ressources. Le processeur est épaulé par 8 Go de RAM pour la version 128 Go et 12 Go de RAM pour celle de 256 Go.

Le Galaxy A57 5G dispose d’un écran de qualité : une dalle Super AMOLED de 6,7 pouces en définition Full HD+, offrant une bonne fluidité au quotidien grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. La partie photo repose sur trois caméras à l’arrière : un capteur principal 50 MP, un ultra grand-angle 12 MP et un macro 5 MP. Pour les selfies, on retrouve un capteur de 12 MP.

Enfin, le Galaxy A57 dispose d’une batterie de 5 000 mAh, compatible avec une charge rapide de 45 W. Le suivi logiciel est un autre point fort de ce smartphone. Il tourne sous Android 16 avec la surcouche One UI 8.5. Samsung garantit six générations de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité.


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