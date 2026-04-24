Jusqu’à 200 € de remise sur le Galaxy A57 : la version 256 Go passe à 399 €

Tout juste lancé, le Galaxy A57 profite déjà d’une grosse réduction chez Samsung. Jusqu’à 200 de remise sur le nouveau fleuron du milieu de gamme signé du constructeur coréen. Voici comment profiter de cette offre à durée limitée.



Voir l'offre de lancement du Galaxy A57 chez Samsung

Les nouveaux Galaxy arrivent souvent avec leur lot de remises au lancement. Le Galaxy A57 ne déroge pas à la règle. Samsung propose actuellement jusqu’à 200 € de réduction sur le Galaxy A57, sorti le 10 avril 2026. La version 256 Go du smartphone bénéficie du plus gros avantage, à savoir 3 réductions cumulables qui font baisser son prix sous les 400 € au lieu de 599 €.

Comment profiter de 200 de réduction sur le Galaxy A57 ?

La version 256 Go du smartphone est donc éligible à trois offres en ce moment : une remise immédiate de 120 € avec le code promo AWESOME, une offre de remboursement de 50 €, et un bonus de reprise de 30 € si vous souhaitez faire reprendre un ancien smartphone. Ce bonus s’ajoute à la valeur estimée de l’appareil. La somme des deux montants est appliquée en remise immédiate au panier.

Avec l’option de reprise, le Galaxy A57 256 Go passe à 399 €, sans compter la valeur de reprise de votre ancien appareil, soit une remise minimale de 200 €. Sans la reprise, vous bénéficiez d’une réduction de 170 €.

Pour résumer :

120 € de remise immédiate sur le Galaxy A57 256 Go avec le code AWESOME

50 € remboursés après achat (voir détails)

30 € de bonus reprise, en plus de la valeur de votre ancien appareil

10 % de réduction sur les Galaxy Buds et Galaxy Watch

30 % de réduction sur coques et protections d’écran

3 mois d’extension de garantie Samsung Care+ : réparation gratuite en cas de choc, chute, fissures de l’écran ou de dégâts des eaux

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La version 128 Go, qui ne bénéficie pas du code AWESOME, revient à 439 € après remises : 30 € de réduction avec le code MYPHONE, 50 € d’ODR et 30 € de bonus reprise. Elle est donc 40 € plus chère que la 256 Go. Difficile de la recommander dans ces conditions.

Que vaut le Galaxy A57 ?

L'Exynos 1680, gravé en 4 nm, est le nouveau processeur qui se cache au cœur du Galaxy A57. Associée à 8 Go de RAM, cette puce assure des performances confortables, notamment pour les fonctions d’intelligence artificielle pour lesquelles Samsung privilégie habituellement ses modèles haut de gamme.

Comme tout bon smartphone de Samsung, l'écran Super AMOLED+ de 6,7 pouces offre un rendu de qualité, avec une luminosité atteignant les 1 900 nits, le support du HDR10+, ou encore un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz.

Pour les photos, Samsung a misé sur trois capteurs à l’arrière : un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 12 MP et un macro de 5 MP pour les photos prises de très près. À l’avant, la prise des selfies est assurée par un capteur de 12 MP.

La batterie de 5 000 mAh tient confortablement un jour et demi en usage mixte, et une charge rapide de 45 W qui dépasse les 25W du Galaxy S26. Avec sa certification IP68, ses 6 ans de mises à jour garanties et sa protection d’écran Corning Gorilla Glass Victus+, le Galaxy A57 affiche des arguments convaincants à 399 €.