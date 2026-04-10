Samsung Galaxy A37 : tout juste sorti et déjà en promotion, c’est ici !

Vous le savez sans doute. Chaque année, Samsung renouvelle entièrement sa gamme de smartphones. Et c’est aujourd’hui que vient de sortir le Galaxy A37, son modèle de milieu de gamme boosté par Gemini. Pour fêter cela, Samsung vous propose plusieurs promotions dès son jour de lancement. On vous explique tout.

Acheter le Samsung Galaxy A37 5G en promotion

Si vous cherchez à acheter un smartphone Android, Samsung est la première marque qui vient à l’esprit. C’est tout simplement la marque leader du secteur. Le géant coréen propose ainsi une large gamme de modèles qui correspondent à tous les budgets mais aussi à tous les besoins.

Vous voulez acheter un téléphone récent à moins de 500 euros ? Le Galaxy A37 est certainement l’un des meilleurs choix du moment. D’autant plus qu’il vient de sortir, ce vendredi 10 avril, et qu’il bénéficie jusqu’au 24 avril d’une série de promotions très intéressantes.

Le Galaxy A37 5G est ainsi disponible en 2 versions (128 Go et 256 Go) et 4 coloris (Lavande, Blanc, Vert foncé, Graphite). La version 128 Go est affichée à 449 € tandis que le modèle avec 256 Go de stockage est disponible pour 529 €. Mais pour fêter le lancement de son nouveau modèle, Samsung propose plusieurs offres promotionnelles :

100 € de remise sur la version 256 Go avec le code promo AWESOME

sur la version 256 Go avec le 30 € de bonus reprise sur un ancien appareil (même si l’écran est cassé)

sur un ancien appareil (même si l’écran est cassé) 3 mois de Samsung Care+ offerts

10% de remise sur les objets connectés pour un achat simultané

30% de remise sur les accessoires pour un achat simultané

Doublement des points Samsung Rewards

Vous l’aurez compris, c’est le meilleur moment de vous offrir le Samsung Galaxy A37 5G. Vous serez parmi les premiers à avoir la chance de l’utiliser tout en profitant d’un prix promotionnel exceptionnel.

Quelles sont les nouveautés du Galaxy A37 5G ?

Le Samsung Galaxy A37 est un smartphone accessible qui va vous permettre de profiter des dernières innovations apportées par L’IA grâce à Gemini. Ainsi, vous pourrez utiliser des fonctionnalités super pratiques comme entourer pour chercher qui vous permet de faire une recherche rapide et précise sur Google à partir de ce que vous voyez sur votre écran. Gemini vous permet aussi de profiter de la transcription vocale mais aussi de la traduction instantanée.

L’intelligence artificielle intervient aussi pour améliorer vos photos. Elle vous permet d’obtenir des images nettes et contrastées, même quand la nuit tombe ou dans un endroit sombre. Vous pourrez ainsi faire d'excellents clichés avec le module triple capteurs à l’arrière : un grand-angle de 50 MP avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 5 MP. Et pour vos selfies, vous pourrez utiliser le capteur 12 MP HDR pour un résultat lumineux et coloré.

Le Samsung Galaxy A37 5G offre un design premium avec son dos en verre brillant et des finitions dignes d’un modèle haut de gamme. Sur la face avant, vous bénéficiez d’un grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour un rendu fluide et précis.

Ce nouveau modèle Samsung tourne avec le processeur 8 cœurs Exynos 1480, associé à 8 Go de RAM, pour une expérience utilisateur impeccable et qui le restera dans le temps. D’ailleurs, c’est l’une des grosses forces de Samsung qui assure 6 années de mises à jour de sécurité et 6 générations de mises à jour OS. Le Galaxy A37 est donc un smartphone que vous pourrez garder pour de nombreuses années, d’autant plus qu’il est certifié IP68. Si vous n’êtes pas familier de cette norme, cela signifie que votre téléphone est résistant aussi bien à l'eau qu’à la poussière.