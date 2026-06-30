Le Samsung Galaxy A56 est à moitié prix avec ce code éphémère, vite !

Le prix du Galaxy A56 continue de chuter pendant les soldes. Alors qu’il est normalement en vente à 552,05 € dans sa version de 256 Go de stockage, le smartphone de Samsung passe à 280,06 € seulement avec le code PHDFRS30 qui sera valable dès cette nuit. C’est une affaire !

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Contrairement à Apple, Samsung propose un large choix de smartphones pour tous les budgets. Le Galaxy A56 est un modèle de milieu de gamme qui ne manque pas d’atouts. Polyvalent et économe en énergie, ce smartphone est habituellement proposé à 552,05 €. Mais durant les soldes, vous pouvez le trouver à prix cassé.

AliExpress propose une série de codes qui cassent les prix de nombreux produits high-tech. Ces codes éphémères sont valables du 1er juillet à 00h00 jusqu’au 7 juillet seulement. Comme ils sont à quantité limitée, on vous conseille de préparer votre panier dès maintenant pour pouvoir le valider dès le début de validité des codes promo.

Ainsi, avec le code PHDFRS30, vous avez 30 € de réduction dès 239 € d’achat. Le Samsung Galaxy A56 passe alors à 280,06 €. Pour rappel, voici les différents codes à utiliser durant cette vente flash sur AliExpress :

6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFR06

11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFR11

20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFR20

30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFR30

45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFR45

60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFR60

Samsung Galaxy A56 : le smartphone est bradé pendant cette vente flash sur Aliexpress

En parallèle des soldes d’été, AliExpress a décidé de dévoiler une séries de codes qui vous donnent la possibilité de vous équiper à petit prix. C’est le bon moment pour acheter le Samsung Galaxy A56 ! Ce smartphone 5G est doté d’une puce Exynos 1530 couplée à 8 Go de RAM. Avec cette configuration, ce modèle vous offre une utilisation fluide et vous permet de profiter des fonctionnalités avancées de l’IA. On retrouve aussi un espace de stockage confortable de 256 Go.

Pour la dalle, le Samsung Galaxy A56 est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De même, la partie photo ne déçoit pas puisqu’en plus du capteur selfie de 12 MP, il embarque un grand-angle 50 MP, un ultra grand-angle 12 MP et un capteur macro 5 MP. Enfin, la batterie de 5000 mAh compatible avec la charge rapide 45W vous offre une autonomie XXL.