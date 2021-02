Samsung ajoute certaines fonctionnalités des Galaxy S21 aux S20, Note 20, Z Fold 2 et Z Flip

Samsung vient de lancer le déploiement de la mise à jour One UI 3.1 sur les Galaxy S20, Note 20, Z Fold 2, les Z Flip et sur une poignée de smartphones plus anciens. Cette mise à jour de la surcouche apporte plusieurs nouveautés jusqu'ici réservées aux Galaxy S21, S21 et S21 Ultra. On fait le point sur les smartphones qui passent à One UI 3.1 et sur toutes les nouveautés du firmware.

Dans un communiqué de presse publié ce 17 février 2021, Samsung a annoncé le déploiement de la mise à jour One UI 3.1 sur certains smartphones de son catalogue. Cette mise à jour de l'interface, toujours basée sur Android 11, était jusqu'ici réservée aux Galaxy S21, les derniers smartphones haut de gamme de la marque.

Comme prévu, la mise à jour vers One UI 3.1 permet surtout de proposer certaines des nouveautés intégrées aux Galaxy S21 sur les autres téléphones de Samsung. Fidèle à ses habitudes, le fabricant sud-coréen ajoute les nouveautés logicielles de ses smartphones les plus récents sur les smartphones les plus anciens via une mise à jour. En général, Samsung attend quelques semaines, ou mois, avant de lever l'exclusivité de ses terminaux.

La liste des smartphones qui passent à One UI 3.1 dès maintenant

La mise à jour One UI 3.1 débarque dès aujourd'hui sur un total de 16 smartphones estampillés Samsung. Sans surprise, le fabricant propose la mise à jour sur les précédents hauts de gamme, dont les Galaxy S20, les Note 20 et ses smartphones pliables (Z Fold 2, Fold et Z Flip). On notera que les S10 et les Note 10, lancés en 2019, sont aussi concernés par le déploiement.

Cerise sur le gâteau, Samsung propose aussi les meilleures fonctionnalités des Galaxy S21 sur des smartphones milieu de gamme, dont plusieurs Galaxy A. “Samsung s'engage à ce que ses appareils continuent d'offrir d'excellentes expériences mobiles tout au long de leur cycle de vie. […] Nous nous assurons d'équiper nos consommateurs de nouvelles fonctionnalités dès qu'elles sont disponibles. Notre mise à jour One UI 3.1 marque la prochaine étape importante dans cette mission” explique TM Roh, chef de la division mobile de Samsung.

Quelles nouveautés des Galaxy S21 arrivent sur les S20, Note 20, Z Flip et Z Fold 2 ?

Samsung a longuement détaillé les nouveautés intégrées à la mise à jour One UI 3.1. Tout d'abord, le firmware apporte plusieurs améliorations à la partie photographie. Notez d'abord l'arrivée de la fonction Single Take2, une version améliorée d'une option déjà disponible. Cette fonctionnalité permet d'enregistrer plusieurs images et clips vidéo avec un effet visuel différent en appuyant simplement une fois sur le bouton de l'obturateur de l'application photo. Vous réaliserez ainsi des rendus originaux en quelques clics.

Avec One UI 3.1, Samsung introduit un “outil de retouche photo intelligent”. Cet outil gomme permet simplement d'effacer des éléments d'une photographie en appuyant simplement dessus. L'interface propose aussi deux nouveautés logicielles visant à faciliter la mise à point et améliorer la luminosité des photos, un autofocus tactile optimisé et un contrôleur d'auto-exposition. “Avec un simple balayage vers la gauche ou la droite n'importe où sur l'écran, vous pouvez maintenant modifier la luminosité de votre image avant d'avoir pris la photo” explique Samsung.

Samsung a aussi pensé aux vidéastes en herbe. One UI 3.1 introduit ainsi la fonctionnalité “Multi Mic Recording”. Cette option permet d'enregistrer simultanément de l'audio via votre téléphone et un appareil Bluetooth connecté à votre smartphone.

Enfin, le fabricant ajoute aussi des fonctionnalités plus générales, comme le nouveau mode Eye Comfort Shield7. Ce mode ajuste automatiquement la lumière bleue en fonction de l'heure de la journée afin d'aider l'utilisateur à s'endormir.

Samsung propose Private Share, une option visant à faciliter le contrôle des fichiers partagés avec votre smartphone. Cette application de transfert de fichiers propose des partages de documents ultra sécurisés via la blockchain, la technologie de stockage derrière le protocole Bitcoin. L'expéditeur peut ajouter des mesures de protection aux fichiers envoyés, comme une date d'expiration notamment, et “supprimer les métadonnées qui révèlent l'emplacement des photos avant de les partager”.

Pour conclure, Samsung intègre Auto Switch. Désormais, les Galaxy Buds Pro, Buds Live et Buds+ passeront automatiquement de votre smartphone Samsung à votre tablette Samsung en fonction de vos besoins. Concrètement, si vous regardez un film sur votre Galaxy Tab 7 et que vous décrochez tout à coup pour répondre à un appel sur votre téléphone Galaxy, les écouteurs switcheront immédiatement.