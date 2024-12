La nouvelle façon de suivre vos trajets sur Google Maps est enfin disponible, voici comment l’utiliser

La Timeline débarque sur Google Maps avec une approche locale inédite. Préparez-vous à explorer vos déplacements en toute sécurité directement sur votre appareil. Découvrez comment activer cette fonctionnalité et pourquoi elle change tout dans la gestion de vos données personnelles.

Depuis longtemps, Google Maps permet à ses utilisateurs de suivre leurs déplacements via l’Historique des positions. Cette fonctionnalité, qui trace vos trajets à partir de vos données de localisation, était très pratique mais soulevait des inquiétudes sur la confidentialité des données. En effet, toutes ces informations qui étaient stockées sur les serveurs de Google, alimentaient des craintes légitimes sur leur sécurité.

Plus tôt cette année, Google a annoncé une refonte majeure de cet outil. Comme évoqué dans un précédent article, l’entreprise avait prévu de désactiver l’accès à la Timeline via le web pour renforcer la sécurité des données. À la place, elle introduit une nouvelle version appelée “Timeline” ou Historique des trajets, entièrement localisée sur l'un de vos appareils. Ce changement s’inscrit dans une stratégie plus large visant à rendre les services de la société plus cohérents, notamment en unifiant le concept de “Timeline” qui arrivera bientôt dans ses différentes applications comme Google Photos.

La Timeline de Google Maps est accessible seulement depuis un appareil

La Timeline sur Google Maps est simple à utiliser. Pour y accéder, ouvrez l’application, appuyez sur votre photo de profil, puis sélectionnez l’option “Votre chronologie“. Une page d’introduction vous expliquera les nouveautés de cette fonctionnalité. Sur la Timeline, une ligne bleue vous montre vos trajets quotidiens, les distances parcourues, ainsi que les villes visitées. En quelques clics, vous pouvez visualiser où vous étiez un jour précis et revivre vos déplacements de manière organisée. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur Android et iOS, mais son déploiement peut prendre quelques jours.

Un autre avantage majeur de cette nouvelle approche est que vos données restent sur votre téléphone. Contrairement à l’ancien système, où elles étaient enregistrées dans le cloud, elles sont désormais uniquement disponibles localement. Cela garantit une meilleure confidentialité, bien qu’il faille noter qu’un transfert est nécessaire si vous changez de téléphone. Google a mis en place un outil de sauvegarde qui chiffre vos données, les stocke temporairement dans le cloud pour faciliter la migration, avant de les supprimer une fois la transition terminée.