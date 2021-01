Galaxy Buds Pro officiels : Samsung lance des écouteurs avec réduction de bruit intelligente à 229€

Les Galaxy Buds Pro sont finalement officiels ! Comme annoncé, Samsung a profité de la conférence dédiée aux Galaxy S21 pour lever le voile sur une nouvelle paire d'écouteurs sans fil dotés d'une technologie de réduction de bruit active intelligente. Date de sortie, prix et fiche technique…on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur les Buds Pro.

Ce jeudi 14 janvier, Samsung a dévoilé ses Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Lors de la conférence Unpacked 2021, le géant sud-coréen a aussi présenté les écouteurs destinés à succéder aux Galaxy Buds Live lancés l'an dernier, les Galaxy Buds Pro. Pour rappel, les écouteurs sont apparus à de multiples reprises sur la toile au cours des dernières semaines. Ils ont notamment déjà été mis en vente par un particulier sur Facebook et sur le site de Staples, une enseigne canadienne.

Avec cette nouvelle génération d'écouteurs True Wireless, Samsung abandonne déjà le design en forme de haricots inauguré en 2020. Le constructeur mise plutôt sur un form factor plus classique avec un embout intra auriculaire. Théoriquement, ce design devrait offrir une meilleure annulation du bruit passive. Sans surprise, les écouteurs sont accompagnés d'un étui de chargement et de transport.

Réduction de bruit active et intelligente, mode transparence et basculement automatique

Pour offrir un expérience sonore de qualité, Samsung s'appuie une nouvelle fois sur l'expertise d'AKG, un expert de l'audio. Pour offrir “un son puissant, riche et dénué de distorsion”, la firme utilise un haut-parleur de 11mm pour les basses et un haut-parleur de 6.5 mm pour les aigus. Comme les Buds Live, les Buds Pro sont équipés d'une technologie de réduction de bruit active. Le fabricant affirme que 99% des sons issus de l'environnement sont bloqués par la réduction de bruit. Pour annuler les bruits, les écouteurs captent les sons aux alentours et transmettent des ondes inversées.

Samsung offre deux niveaux d'annulation de bruit aux utilisateurs : élevé ou bas. Un mode transparence baptisé “Ambient Sound” complète les réglages et laisse filtrer tous les sons alentours. Ce mode permet de répondre à un interlocuteur sans devoir ôter les écouteurs. Il comporte 4 modes de transparence différent, en fonction de votre environnement et de votre sensibilité au bruit. Ces modes peuvent être activés/ désactivés à la voix avec l'aide de Bixby, l'assistant vocal maison de Samsung.

Avec les Buds Pro, Samsung inaugure aussi et surtout une réduction de bruit dite “intelligente”. Concrètement, les écouteurs sont capables de passer automatiquement du mode réduction de bruit active vers le mode transparence si une personne s'adresse à vous. En fait, les Buds Pro peuvent identifier la présence d'une voix humaine, même en pleine cacophonie.

Dans la même optique, les écouteurs couperont automatiquement et momentanément la musique lorsque le porteur se met à parler. “Une fois la conversation terminée, les Buds Pro reviennent directement aux réglages prédéfinis par l'utilisateur” se félicite Samsung. Dans les réglages de l'application compagnon Galaxy Wearables App, vous êtres libres de définir après combien de temps (5-10-15 secondes) la musique doit se relancer.

Samsung évoque aussi une fonction appelée Auto-Switch, l'équivalent du basculement automatique chez Apple. Les Buds Pro passeront automatiquement de votre tablette à votre smartphone Galaxy en fonction de ce que vous faites. Si vous regardez un film sur votre Galaxy Tab 7 et que vous décrochez tout à coup pour répondre à un appel sur votre Galaxy S21, les écouteurs switcheront.

Comme les AirPods Pro et l'AirPods Max d'Apple, les Buds Pro disposent de la spatialisation sonore, baptisée fonction 360 ​​Audio. Cette option offre un son avec une large plage d'écoute et s’adapte aux mouvements de la tête de l’utilisateur. Ainsi, le son « suit » les mouvements du porteur. Samsung s'appuie sur la technologie Dolby Head TrackingTM pour y parvenir. Evidemment, cette fonctionnalité est réservée au visionnage de films.

Samsung confie l'autonomie des oreillettes à une batterie de 61 mAh chacune. De son côté, l'étui intègre une batterie de 472 mAh. In fine, les Buds Pro offrent une autonomie allant jusqu'à 28 heures, soit 20% de plus que les Buds Live. Un système de recharge rapide permet de récupérer 1h de batterie en 5 minutes. Enfin, les Galaxy Buds Pro sont certifiés IPX7, ce qui assure une protection dans l'eau de 30 minutes à 1 mètre de profondeur. Mais attention, le boîtier de charge n’est pas résistant à l’eau.

Sortie le vendredi 29 janvier 2021 au prix de 229 euros

Samsung commercialisera les Galaxy Buds Pro au prix de 229 euros, soit 30€ de plus que les Buds Live. Les écouteurs sans fil débarqueront sur le marché dès le vendredi 29 janvier 2021. Samsung offre une paire de Buds Pro lors de la précommande du Galaxy S21 Ultra. Le groupe laisse le choix entre 3 coloris : noir, argent et violet.

Que pensez-vous de cette nouvelle génération d'écouteurs Samsung ? Allez-vous troquer vos AirPods pour les Buds Pro ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.