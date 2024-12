Switch 2 : découvrez à quoi ressemble la nouvelle console de Nintendo en vidéo

Un fabricant d'accessoires pour consoles affirme avoir accès au design final de la Switch 2. Il a imprimé la console en 3D puis l'a envoyée à un youtubeur qui dévoile le tout en vidéo. Voici à quoi elle ressemble.

Nintendo joue avec nos nerfs. Comme à son habitude, le constructeur japonais ne lâche pas la moindre information sur sa future console, que tout le monde appelle pour le moment la Switch 2. La firme a seulement annoncé qu'elle en parlera d'ici la fin de l'année fiscale en cours, c'est-à-dire entre avril 2024 et mars 2025. Nous sommes en décembre et toujours rien. Mais heureusement, on peut toujours compter sur les indiscrétions des leakers pour obtenir quelque chose à se mettre sous la dent.

On a déjà une bonne idée de ce à quoi va ressembler la console, ainsi que ce qu'elle embarquera sous le capot. Aujourd'hui, le fabricant d'accessoires iVoler, basé en Chine, prétend qu'il possède les “plans” du design final de la Switch 2. L'occasion était sans doute trop belle et il s'est empressé d'en imprimer un exemplaire non fonctionnel en 3D, avant de l'envoyer à un youtubeur accompagné de sa sacoche de transport. Alors, verdict ?

Voici à quoi devrait ressembler la Nintendo Switch 2

La vignette de la vidéo visible à la fin de cet article parle d'elle-même et confirme ce que nous savions déjà : la Switch 2 est une Switch 1 en plus grand. C'est particulièrement frappant quand le vidéaste présente les deux consoles l'une à côté de l'autre. L'écran n'aura pas de bordures plus fines, mais sera simplement plus large d'environ 1 pouce comparé au modèle OLED actuel. En revanche, l'épaisseur de la console ne semble pas changer.

Les différences marquantes sont très peu nombreuses. On note la présence d'un port USB-C sur la tranche supérieure de la console, en plus de celui qui prend place en dessous. Nous pourrons donc enfin recharger l'appareil en jouant lorsqu'il est posé sur une surface à l'aide du support intégré. Enfin, les Joy-Con ont été logiquement allongés. Le droit possède un bouton que la Switch première du nom n'a pas. Il pourrait servir à lancer une capture vidéo du jeu, mais ce n'est qu'une supposition.