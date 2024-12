C'est probablement l'une des bonnes affaires à saisir avant Noël ! Pour les prochaines fêtes de fin d'année, le site Boulanger effectue une belle offre sur l'achat d'un pack composé du smartphone Xiaomi 14T et des écouteurs Redmi Buds 4.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Un pack Xiaomi fait l'objet d'une offre promotionnelle intéressante chez Boulanger. À l'occasion de la prochaine fête de Noël, le site e-commerce français propose à ses clients le pack incluant le smartphone Xiaomi 14T et les écouteurs Redmi Buds 4 à 549,99 euros au lieu de 650,99 euros. En plus de la remise immédiate de 100 euros, le marchand Boulanger effectue une réduction supplémentaire de 100 euros grâce à un bonus de reprise à valoir sur un ancien téléphone usagé. Au total, l'ensemble revient alors à 449,99 euros.

Lire aussi – Test du Xiaomi 14T : des prestations haut de gamme à un tarif raisonnable, que demander de plus ?

Dévoilé à la fin du mois de septembre 2024 et considéré comme la version light du Xiaomi 14, le Xiaomi 14T embarque un écran tactile AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 1220 x 2712 pixels, une densité à 446 ppi et un taux de rafraîchissement AdaptiveSync de 144 Hz. Le smartphone dispose également d'un processeur MediaTek Dimensity 8300-ultra Octo-Core cadencé à 3.35 GHz, d'une mémoire vive de 12 Go de RAM et d'un espace de stockage de 256 Go. Alimenté par une batterie de 5000 mAh avec la recharge rapide à 67 W, le téléphone fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android 14 avec une surcouche HyperOS.

Concernant l'APN du smartphone, on peut trouver un capteur de 50 MP (Leica, IMX906, f/1.7, autofocus), un téléobjectif de 50 MP (Leica, zoom x2.6, zoom optique x4, f/1.9, lentille 5P), une caméra ultra grand-angle de 12 MP (Leica, f/2.2, FOV 120°) et une caméra frontale de 32 MP pour la prise de selfies. Pour terminer, la connectivité se compose de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, du GPS, du Wi-Fi 6E a/b/g/n/ac/ax, du NFC, de l'USB Type C, d'un lecteur d'empreintes sous l'écran et de la reconnaissance faciale.

Quant aux Redmi Buds 4, les écouteurs Xiaomi bénéficient d'une réduction de bruit active (ANC) pouvant atteindre les 35 dB. La paire d'écouteurs peut être utilisée jusqu'à 30 heures avec l'étui de charge fourni. Une charge rapide offre environ 1 heure d'utilisation en seulement 5 minutes. Résistants à l'eau et à la poussière (IP54), les accessoires ont la possibilité d'être reliés en sans fil grâce à la connectivité Bluetooth 5.2, tout en assurant une portée stable jusqu'à 10 mètres.