LG ne fabriquera plus ces appareils, c’est le moment de mettre la main dessus

LG cesse définitivement la production de certains appareils. Une fois que les stocks actuels seront épuisés, ce sera terminé pour de bon. Il ne faut donc pas trop tarder si vous comptiez passer à la caisse.

La fin d'une ère. Encore. Ces dernières années, on assiste régulièrement à la disparition de produits Tech qui font pourtant partie du quotidien de nombreuses personnes, les très jeunes mises à part. Il y a 3 ans, LG annonçait son retrait du marché des smartphones après avoir proposé des modèles marquants comme le LG G4 avec son dos en cuir ou LG G5 avec ses modules interchangeables. La firme se concentre aujourd'hui sur les TV OLED et QNED, ainsi que sur la fabrication d'écrans aux propriétés étonnantes.

Sans que cela soit une vraie surprise, nous apprenons que LG arrête la commercialisation d'un autre type d'appareil. Ils ont déjà disparu du site de la marque. Elle rejoint ainsi Oppo, qui a fait la même chose en 2018, et Samsung en 2019. Techniquement, le siège de LG, situé en Corée du Sud, n'a pas confirmé une sortie définitive du secteur concerné. Cela veut dire qu'en théorie, le fabricant pourra sortir de nouveau modèle si la demande est au rendez-vous.

Clap de fin pour ces appareils LG, la firme cesse leur production

En résumé : LG stoppe la production et la commercialisation de ses lecteurs Blu-Ray, tous modèles confondus. Les derniers datent de 2018, les UBK80 et UBK90, capables de lire les Blu-Ray 4K. Depuis, plus rien. Certains y verront un clou de plus dans le cercueil du support physique, malgré une augmentation surprenante des ventes de DVD et de Blu-Ray ces derniers temps.

Pas de quoi motiver les troupes cela dit. L'an dernier, Disney a cessé de commercialiser ses films en format physique dans plusieurs régions du monde, tandis que le géant américain Best Buy a retiré DVD et Blu-Ray de ses rayons. À l'heure où même les consoles de jeu vidéo n'ont par défaut plus aucun lecteur de disque, l'avenir de ces supports reste très incertain.

