Galaxy S20 FE : Samsung diffuse la mise à jour One UI 3.1 en France

Le Galaxy S20 FE, le téléphone le plus abordable de la série S20, vient de recevoir la dernière version de la surcouche maison de Samsung, One UI 3.1. Il est le premier de la série S20 à recevoir la mise à jour, puisque les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra doivent toujours se contenter de One UI 3.0.

Samsung avait déployé la mise à jour Android 11 avec One UI 3.0 en novembre sur les Galaxy S20. Seulement deux mois plus tard, le géant coréen a déjà commencé la nouvelle version One UI 3.1 sur le Galaxy S20 FE. Il ne s’agit pas du premier smartphone de Samsung à recevoir cette mise à jour, puisque One UI 3.1 avait été présenté en même temps que les nouveaux flagships de 2021, les Galaxy S21.

La société l'a ensuite déployée récemment sur les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7+, qui sont ainsi devenus les premiers appareils Samsung à l'obtenir via une mise à jour OTA. Néanmoins, le Galaxy S20 FE pourra se vanter d’être le premier smartphone de 2020 à recevoir la mise à jour. Les autres membres de la série S20 devront encore patienter quelques jours ou quelques semaines avant d’y avoir accès.

One UI 3.1 apporte quelques nouveautés à votre smartphone Samsung

La nouvelle version est dotée du correctif de sécurité de février 2021, ainsi que de quelques nouvelles fonctionnalités. On peut citer la suppression des données de localisation sur les photos, la possibilité d'ajouter des effets lors d’appels vidéo dans des applications tierces, plus de widgets de verrouillage d’écran et l’ajout de Google Discover sur l'écran d'accueil.

La nouvelle mise à jour est en cours de déploiement dans plus d'une douzaine de pays, dont la Pologne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Grèce, l'Espagne, les pays nordiques, la République tchèque, l'Italie, la France, la Slovénie, les pays baltes, la Roumanie, le Portugal, ainsi que le Royaume-Uni.

Si vous êtes un utilisateur du Galaxy S20 FE 5G, vous pouvez déjà vous rendre dans « À propos de l’appareil » puis dans la section « Mise à jour logicielle » dans les paramètres de votre smartphone pour vérifier si vous avez reçu la mise à jour. Si ce n’est pas le cas, vous devriez recevoir dans les prochains jours une notification de Samsung qui vous informera que celle-ci est disponible.

