Samsung A33 5G : où l’acheter au meilleur prix ?

Le smartphone Samsung Galaxy A33 5G est disponible à l'achat en France depuis le 1er avril 2022. Nouveau processeur, appareils photos exploitant l’IA, grand écran en 6,4″, autonomie de deux jours et connectivité 5G, le smartphone risque d'être un carton. Où l'acheter au meilleur prix ?

C'est le 17 mars 2022 que Samsung a officiellement présenté ses deux nouveaux smartphones de milieu de gamme, à savoir, les Galaxy A33 5G et A53 5G. Les deux smartphones affichent des fiches techniques plutôt séduisantes et le tout, pour un prix contenu.

S'il offre bien évidemment une compatibilité 5G, le Samsung Galaxy A335G n'a presque rien à envier de son grand frère, le Galaxy A53 5G. Il profite du même SoC gravé en 5 nm, d'un quadruple capteur photo et une grande dalle AMOLED en FHD+. Le tout, sous la barre des 400 euros.

💰 Où acheter le Samsung Galaxy A33 5G au prix le plus bas ?

Le Samsung Galaxy A33 5G affiche des lignes très similaires à son grand frère, l'A53. Ses lignes sont simples et modernes et le téléphone est disponible à l'achat en Noir, Blanc, Bleu et Pêche. Son prix de départ fixé à 379 euros dans une seule configuration, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage et un espace microSD jusqu'à 1 To.

Samsung Galaxy A33 5G au meilleur prix Amazon 379.99€ Découvrir l'offre

🧐 Quelle est la fiche technique du Samsung Galaxy A33 5G ?

La fiche technique du Samsung Galaxy A33 5G ressemble presque à celle du A53 5G, à quelques différences près toutefois. Outre le fait qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, les deux smartphones profitent du même cœur, un SoC Exynos 1280 gravé en 5 nm et compatible 5G.

L'écran, quant à lui, est légèrement plus petit que l'A53 puisqu'il s'agit d'une dalle Super AMOLED 6,4″ (et pas 6,5″), en FHD+ et verre Corning Gorilla Glass 5. Le taux de rafraîchissement est également moins important, à 90 Hz (contre 120 Hz pour l'A53).

Côté photo, le Galaxy A33 5G s'affiche avec un capteur principal de 48 MP, accompagné d'un capteur ultra grand-angle de 8 MP, d'un macro-objectif de 5 MP et d'un capteur dédié aux portraits de 2 MP. Si le capteur d'empreintes digitales est fixé sous la tranche (et pas sous l'écran), le smartphone profite du même capteur à selfie que l'A53, en 32 MP, ainsi que des mêmes améliorations par l'IA (Nuit optimisé, effet bokeh, mode Amusant, etc.). Il profite en outre d'une batterie de 5000 mAh et de la recharge rapide en 25 W, comme son grand frère. Samsung promet jusqu'à deux jours d'autonomie.

À lire aussi : Galaxy A33 et Galaxy A53 : notre prise en main des nouveaux smartphones phares de Samsung