Galaxy A33 5G et A53 5G : Samsung dévoile ses smartphones les plus abordables, carton assuré

Samsung vient de lever le voile sur ses prochains smartphones de milieu de gamme : les Galaxy A33 5G et A53 5G. Avec ses deux nouveaux appareils, le constructeur sud-coréen affine sa formule préétablie en proposant une fiche technique séduisante et un prix accessible, avec en sus certaines innovations issues des modèles premium de la marque. Voici tout ce qu'il faut savoir sur les Galaxy A33 5G et A53 5G.

En ce jeudi 17 mars 2021, Samsung vient de présenter officiellement ses deux nouveaux smartphones de milieu de gamme, à savoir les Galaxy A33 5G et A53 5G. Avec ses deux appareils, on retrouve l'ADN de Samsung sur ce segment particulier : soit des smartphones équipés d'une fiche technique séduisante et qui proposent certaines innovations des modèles premium du constructeur, le tout affiché à un prix attractif.

Accessibilité, c'est d'ailleurs le maître mot de Samsung quand il s'agit de décrire ses deux nouveaux appareils, qui offrent une compatibilité 5G, un Soc gravé en 5nm, un quadruple capteur photo et une grande dalle AMOLED en FHD+ sous la barre des 500 €. Si les Galaxy S ont toujours été les fers de lance de la marque, les Galaxy A représentent quant à eux la partie la plus importante du chiffre d'affaires de Samsung. En effet, ce sont les Galaxy A qui se vendent le plus à travers le monde. Une chose est certaine, ces Galaxy A33 5G et A53 5G ont tout pour cartonner.

Un design soigné aux allures premium

Évoquons tout d'abord le design des deux appareils. Les Galaxy A33 et A53 arborent un style moderne et épuré, sans fioriture. On retrouve à l'arrière de l'appareil ce bloc photo en bosse qui s'intègre parfaitement dans le châssis de l'appareil, un design qui rappelle notamment l'Oppo Find X5 Pro. À l'avant, la dalle des deux smartphones est protégée par du verre Corning Gorilla Glass 5.

Milieu de gamme oblige, il faudra composer avec des bords d'écran plutôt imposants. Concernant le capteur frontal, il se cache dans une encoche un peu grossière sur le Galaxy A33, tandis que le Galaxy A53 profite d'un poinçon plus élégant et plus discret. Pour trouver des différences de design entre les deux smartphones, il faudra regarder les tranches. L'A33 arbore un plastique mat, tandis que l'A53 dispose d'un plastique brillant. Du côté des coloris, les utilisateurs pourront faire le choix entre Noir, Blanc, Bleu et Pêche, notre préférence allant d'ailleurs à ce dernier, plutôt inhabituel sur un appareil de ce segment.

Un ensemble photo polyvalent

Côté photo, les nouveaux Galaxy A embarquent tous les deux un quadruple capteur photo :

Le Galaxy A33 5G dispose d'un capteur principal de 48 MP , accompagné d'un capteur ultra grand-angle de 8 MP , d'un macro-objectif de 5 MP et d'un capteur dédié aux portraits de 2 MP

, accompagné d'un capteur ultra grand-angle de , d'un macro-objectif de et d'un capteur dédié aux portraits de Le Galaxy A53 5G profite en toute logique d'un meilleur ensemble avec un capteur principal de 64 MP, d'un capteur ultra grand-angle de 12 MP, d'un macro-objectif de 5 MP et d'un capteur dédié aux portraits de 5 MP

À l'avant, on retrouve un capteur 32 MP pour les deux appareils. Par ailleurs, on disposera comme d'habitude de différents modes photos comme un mode Nuit optimisé, capable de compiler automatiquement 12 images pour des clichés nocturnes plus lumineux et plus nets. Le mode Portrait permet d'appliquer un effet bokeh et offrira une grande précision au niveau des contours grâce à deux capteurs associés à une IA.

Quant au mode Amusant, vous pourrez vous en servir pour ajouter des filtres et effets ludiques à vos clichés, même sur des photos prises avec l'ultra grand-angle. Fonctionnalité inédite cette fois-ci sur les Galaxy A : le mode Remastériser une photo, qui permet de “redonner vie à de vieux tirages argentiques”. L'outil Effaceur d'objet, popularisé sur les Galaxy S22 et sur les Pixel 6, est également de la partie.

Une fiche technique séduisante, surtout pour le Galaxy A53

Galaxy A33 5G Galaxy A53 5G Écran Super AMOLED 6,4"

FHD+

90 Hz

Corning Gorilla Glass 5 Super AMOLED 6,5"

FHD+

120 Hz

Corning Gorilla Glass 5 Processeur Exynos 1280 5 nm

Compatible 5G Exynos 1280 5 nm

Compatible 5G Mémoire vive et interne 6 Go et 128 Go

microSD jusqu'à 1 To 6 Go et 128 Go

8 Go et 256 Go

microSD jusqu'à 1 To Capteurs photo 48 MP f/1.8

8 MP ultra grand-angle f/2.2

5 MP macro f/2.4

2 MP Portrait f/2.4 64 MP f/1.8

12 MP ultra grand-angle f/2.2

5 MP macro f/2.4

2 MP Portrait f/2.4

Capteur selfie 32 MP 32 MP Batterie 5000 mAH

Recharge rapide 25W 5000 mAH

Recharge rapide 25W Prise jack Non Non Capteur d'empreintes digitales Sur la tranche Sous l'écran Sans fil Wi-Fi 802.11

Bluetooth 5.1

NFC Wi-Fi 802.11

Bluetooth 5.1

NFC Réseau 5G

4G/4G+/4G LTE 5G

4G/4G+/4G LTE Connectiques USB Type-C

OTG USB Type-C

OTG Certification IP67 IP67 Dimensions 159.7 x 74 x 8.1 mm 159.7 x 74 x 8.1 mm

Attardons-nous sur la fiche technique de ces deux appareils. Commençons par la dalle : les Galaxy A33 et A53 embarquent tous les deux un écran Super AMOLED en définition FHD+, de respectivement 6,4″ et 6,5″. Les deux smartphones marquent leur différence sur le taux de rafraîchissement : 90 Hz pour le A33 et 120 Hz pour le A53.

Sous le capot, on retrouve pour la 1ère fois un Soc gravé en 5 nm, à savoir un processeur Exynos 1280. Les deux appareils sont alimentés par une batterie de 5000 mAh, qui d'après Samsung offrira une autonomie de deux jours. La charge rapide 25W répond également à l'appel. Ici encore, il faudra se passer de chargeur dans la boite, comme sur les Galaxy S21 et S22.

Côté mémoire interne, le Galaxy A33 5G sera disponible en une unique version de 128 Go et 6 Go de RAM, tandis que l'A53 5G se déclinera en deux modèles 6/128 et 8/256. L'espace de stockage est extensible via une carte microSD. Tous les deux sont propulsés par la surcouche maison One UI 4.1 basée sur Android 12. Samsung promet d'ailleurs 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité. Bien entendu, les deux smartphones sont compatibles 5G et disposent pour la 1ère fois encore d'une certification IP67 (résistance à l'eau et aux éclaboussures jusqu'à 1 mètre de profondeur). Concluons ce volet technique par l'indice de réparabilité : 8,2 sur 10.

Une expérience connectée

Dans sa présentation, Samsung a voulu mettre en avant l'intégration parfaite des Galaxy A33 5G et A53 5G dans l'écosystème de la marque. En résulte la présence de Samsung Knox, le coffre-fort numérique chiffré du constructeur, ainsi que la prise en charge de Private Share, qui permet de contrôler avec précision et sécurité vos transferts de fichiers.

En outre, les propriétaires de Galaxy A33 et A53 pourront profiter de la technologie 360 Audio qui offre un son 3D immersif sur les Galaxy Buds Pro, ainsi que sur les Galaxy Buds 2 et Buds Live prochainement. Il sera également possible de connecter votre appareil à votre PC Windows via l'application Lien avec Windows.

Prix et disponibilité

Comme dit plus haut, les deux smartphones seront disponibles en quatre coloris : Noir, Blanc, Bleu et Pêche. Les précommandes pour le Galaxy A53 5G, le modèle le plus ambitieux de la gamme, sont d'ores et déjà ouvertes sur le site officiel du constructeur. Les livraisons débuteront dès le 1er avril 2022 et si vous passez à la caisse avant cette date, une paire de Buds Live sera offerte ainsi qu'une carte cadeau Google Play Store de 50 €. Quant au Galaxy A33 5G, il faudra patienter un peu, Samsung préférant le lancer “dans les prochaines semaines”.

Venons-en aux prix indiqués par le constructeur :

Galaxy A33 : 379 euros

Galaxy A53 128 Go : 459 euros

Galaxy A53 256 Go : 519 euros

Si vous voulez connaître notre premier ressenti, sachez que nous venons de publier notre première prise en main des Galaxy A33 5G et A53 5G. Que pensez-vous de ces nouveaux Galaxy A ? La proposition de Samsung vous séduit-elle ? Dites-le-nous dans les commentaires.