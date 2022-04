Galaxy A53 5G pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

Le smartphone Samsung Galaxy A53 5G est disponible à l'achat en France depuis le 1er avril 2022. Certification IP67, nouveau processeur, appareils photos exploitant l’IA, grand écran, autonomie, connectivité 5G et sécurité sans compromis, le téléphone promet. Où l'acheter au meilleur prix ?

Cela ne vous aura peut-être pas échappé, Samsung a dévoilé les caractéristiques et le design de ses smartphones Galaxy A33 5G et A53 5G. Avec ses deux nouveaux appareils, le géant sud-coréen affine sa formule préétablie en proposant une fiche technique séduisante et un prix accessible.

Si le Samsung Galaxy A53 5G offre bien évidemment une compatibilité 5G, il profite en outre d'un SoC gravé en 5 nm, un quadruple capteur photo et une grande dalle AMOLED en FHD+. Le tout, sous la barre des 500 euros.

💰 Où acheter le Samsung Galaxy A53 5G au prix le plus bas ?

Le Samsung Galaxy A53 5G arbore un style moderne et épuré, sans fioriture. L'appareil est proposé en différents coloris, à savoir en Noir, Blanc, Bleu et Pêche, avec un prix de départ fixé à 459 euros pour le modèle en 128 Go et 519 euros pour le modèle en 512 Go.

Samsung Galaxy A53 5G au meilleur prix Rakuten 449.98€ Découvrir l'offre

Fnac 459€ Découvrir l'offre

SFR 459€ Découvrir l'offre

Darty 459€ Découvrir l'offre

Boulanger 459€ Découvrir l'offre

Cdiscount 488.68€ Découvrir l'offre Plus d'offres

🧐 Quelle est la fiche technique du Samsung Galaxy A53 5G ?

Le Samsung Galaxy A53 5G affiche un écran Super AMOLED 6,5″ en FHD+ et un taux de rafraîchissement en 120 Hz. La dalle, robuste, est en Corning Gorilla Glass 5. Le cœur du smartphone est donc un Exynos 1280 gravé en 5 nm, bien évidemment compatible 5G comme sa dénomination commerciale l'indique.

Côté photo, le Galaxy A53 5G profite d'un très bon ensemble avec un capteur principal de 64 MP, d'un capteur ultra-grand-angle de 12 MP, d'un macro-objectif de 5 MP et d'un capteur dédié aux portraits de 5 MP. Le capteur selfie est en 32 MP.

Équipé d'une batterie de 5000 mAH, il offre la recharge rapide 25W et dispose d'un capteur d'empreintes digitales positionné sous l'écran. Samsung annonce deux jours d'autonomie. Enfin, et si vous vous posiez la question, le smartphone de Samsung est dénué de prise mini-jack 3,5 mm.

