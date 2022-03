Galaxy A33 et Galaxy A53 : notre prise en main des nouveaux smartphones phares de Samsung

Samsung a dévoilé ses deux nouveaux smartphones de milieu de gamme, le Galaxy A33 et le Galaxy A53. Ces produits veulent proposer une fiche technique attrayante pour un prix juste, soit en dessous de 500 euros. Le constructeur apporte aussi des innovations intéressantes issues de ses produits premium. Nous avons pu les prendre en main.

Samsung met souvent en avant sa gamme Galaxy S, fer de lance de son savoir-faire technique. Pourtant, ses smartphones les plus vendus sont ceux de la gamme Galaxy A. Ils proposent un prix abordable, une fiche technique correcte et apportent certaines innovations techniques apparues sur les précédents produits hauts de gamme. Les nouveaux venus, les Galaxy A33 et A53, adoptent pleinement cette philosophie. Nous avons pu les prendre en main.

Les Galaxy A33 et A53 proposent un design soigné

Ces deux smartphones adoptent trois innovations intéressantes dans la gamme. Ils sont tous deux certifiés IP67, tout d’abord, donc résistants à l’eau et à la poussière. Leur écran est protégé par la technologie Gorilla Glass 5 ensuite, pour plus de solidité. Enfin, leur capteur photo propose de la stabilisation optique. Notons aussi que les terminaux sont compatibles avec les réseaux 5G, ce qui était déjà le cas de la fournée 2021.

Sur le papier, les deux produits sont assez similaires, et c’est aussi le cas une fois en main. Au dos, nous avons une coque en plastique doux très agréable au toucher avec un module photo matérialisé sous la forme d’une bosse, un code de design qui rappelle l’Oppo Find X5 Pro. Pour différencier ces jumeaux presque parfaits, il faut regarder les tranches. Si l’A33 dispose de côtés en plastique mate, l’A53 arbore lui des tranches brillantes.

Dans tous les cas, ils sont plaisants à manipuler. Si nous n’irons pas jusqu’à dire que nous avons l’impression d’avoir un haut de gamme en main, nous apprécions la finition impeccable (une habitude chez Samsung). L’A33 fait 186 grammes et l’A53 159 grammes. Un poids « normal » pour ce gabarit, et parfaitement équilibré. Ces produits auraient très bien pu être des smartphones premium il y a quelques années seulement. Leurs tranches aplaties leurs donne d'ailleurs de faux airs d'iPhone. Côté coloris, nous retrouvons (sur les deux modèles) le blanc et le noir habituels, mais aussi des coloris pêche et bleu ciel. Nous avons été séduits par ce dernier, car il apporte une réelle identité visuelle au terminal.

Deux smartphones qui se différencient par la technique

Les Galaxy A33 et A53 sont tous deux équipés d’une dalle AMOLED plate en Full HD+. Alors que le premier propose un écran de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, le deuxième adopte une dalle de 6,5 pouces en 120 Hz. Il est compliqué de différencier les deux smartphones par leur taille, quasi-similaire, mais on remarque que l’A33 dispose d’une encoche un peu grossière pour loger l’APN frontal tandis que l’A53 embarque un poinçon plus discret. Dans les deux cas, les bords d’écrans se montrent assez proéminents et viennent nous rappeler que nous ne sommes pas sur un produit haut de gamme.

Les deux Galaxy A se différencient aussi l’un de l’autre par leur module photo (visuellement identiques, composés de quatre capteurs chacun). Ainsi, le Galaxy A33 dispose d’un capteur principal de 40 mégapixels, d’un ultra grand angle de 8 mégapixels, d’un capteur macro de 5 mégapixels et d’un capteur portrait de 2 mégapixels. L’A53 est évidemment meilleur sur ce point avec des capteurs de 64, 12, 5 et 5 mégapixels.

Nous avons pu rapidement prendre quelques photos et même s’il est prématuré de donner un avis définitif, les Galaxy A ont l’air de bien se débrouiller. Samsung apporte aussi quelques nouveautés logiciels, comme un mode portrait retravaillé, mais aussi la gomme magique de la gamme S22 qui permet de supprimer des objets ou personnes indésirables sur des clichés. Une innovation introduite pour la première fois sur les Pixel 6 de Google.

Les deux smartphones sont dotés d’un SoC Exynos 1280, une nouveauté de chez Samsung, et disposent d’une batterie de 5000 mAh avec une recharge de 25 Watts. Notons que le chargeur n’est plus fourni dans la boîte, comme sur les hauts de gamme. Le Galaxy A33 sera disponible avec 128 Go de stockage, tandis que l’A53 proposera en plus une version 256 Go. Les deux smartphones peuvent accueillir une carte microSD.

Enfin, côté logiciel, les Galaxy A nouvelle génération embarquent Android 12 avec la surcouche One 4.1, la dernière en date. Samsung promet des mises à jour logiciel pendant 4 ans et des updates de sécurité pendant 5 ans. Une très bonne initiative.

Des tarifs agressifs pour séduire

Le Galaxy A33 sortira « dans les prochaines semaines », sans plus de précision. Samsung veut mettre en avant l’A53, le roi de la gamme. Il sera disponible le 1 er avril 2022 et les précommandes sont déjà ouvertes sur le site du constructeur. Si vous craquez avant la sortie, une paire de Buds Live sera offerte, tout comme 50 euros à dépenser sur le Play Store.

Voici les tarifs annoncés :

Galaxy A33 : 379 euros

Galaxy A53 128 Go : 459 euros

Galaxy A53 256 Go : 519 euros

Des prix agressifs donc pour des smartphones qui devraient se vendre comme des petits pains. Les Galaxy A sont en effet les produits phares de Samsung. Si la concurrence devient de plus en plus agressive sur ce segment de prix (on pense à Xiaomi, par exemple), la marque coréenne peut compter sur son savoir faire pour séduire, mais aussi par l’effet de marque : un utilisateur peu au fait de l’actu tech qui cherche un produit à moins de 500 euros se dirigera plus facilement vers un téléphone Samsung, une marque qu’il connaît forcément et en qui il peut avoir confiance.

La première approche avec ces Galaxy A33 et A53 est donc très positive. Nous avons des smartphones bien terminés, agréables à utiliser et à la fiche technique attrayante pour leur tarif. Bien entendu, il faudra les tester plus en profondeur pour voir réellement ce qu’ils valent. Quid de la batterie, de la puissance du processeur et surtout de la qualité des clichés ? Ce seront des données que nous disséquerons très attentivement lors de nos tests.