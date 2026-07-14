Ryzen 7 9800X3D : l’excellent processeur gaming d’AMD perd 40 % sur son prix

L’un des processeurs de jeu les plus convoités du moment affiche une forte baisse de prix sur AliExpress. L'AMD Ryzen 7 9800X3D est à 322 € grâce à une double remise, dont un code promo valable pour une durée limitée.

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Lancé en novembre 2024 au tarif conseillé de 530 €, le Ryzen 7 9800X3D reste encore cher chez de nombreux revendeurs spécialisés. Grâce aux promotions estivales d’AliExpress, la puce est à 322 € en ce moment.

Elle est affichée à 367 €, mais avec le code promo VSFR45, une remise supplémentaire de 45 € fait chuter davantage le prix. De quoi réaliser une économie de 208 € par rapport au tarif initial, soit une réduction de près de 40% au total.

64 Mo de 3D V-Cache placés sous les cœurs

Le Ryzen 7 9800X3D repose sur l'architecture Zen 5, gravée en 4 nm par TSMC. Il dispose de 8 cœurs, 16 threads, avec une fréquence de base de 4,7 GHz qui grimpe à 5,2 GHz en Boost. Mais là où ce processeur fait vraiment la différence, c’est au niveau du cache. AMD empile 64 Mo de 3D V-Cache sur les 32 Mo de L3 natifs, pour un total de 96 Mo de L3. On arrive à 104 Mo au total en ajoutant les 8 Mo de L2.

Cette grande quantité de cache évite au processeur d’aller trop souvent chercher des données dans la mémoire vive. C’est utile dans les jeux, où beaucoup d’informations doivent être traités très rapidement.

Une autre nouveauté par rapport au 7800X3D, c’est qu’AMD a pu débloquer l'overclocking, ce qui est une première sur la gamme X3D. L'enveloppe thermique reste contenue à 120 W. Un système de refroidissement sérieux est donc nécessaire, surtout pour utiliser l’overclocking. AMD recommande d’ailleurs un refroidissement liquide pour obtenir les meilleures performances.

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Enfin, le Ryzen 7 9800X3D utilise le socket AM5, avec de la mémoire DDR5-5600 et 24 lignes PCIe 5.0. AMD prévoit aussi de conserver ce socket pour ses prochaines générations de processeurs. Il sera donc possible de faire évoluer votre machine plus tard sans forcément remplacer la carte mère.