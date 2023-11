Quels sont les meilleurs PC portable MSI pour le Black Friday ?

MSI célèbre le Black Friday en grandes pompes et propose une multitude de PC à prix réduit. Parmi eux, on a sélectionné les 3 modèles qui nous paraissent les plus intéressants. Découvrez-les dans cet article !

Le Black Friday est un événement incontournable pour les étudiants, les gamers et les professionnels à la recherche de notebook de haute qualité à des prix avantageux. Cette année, du 1er au 30 novembre 2023, MSI se distingue en proposant des remises exceptionnelles allant jusqu'à 35% sur une sélection de ses produits phare. Que ce soit pour le gaming, les études ou le travail, les notebook MSI offrent une combinaison parfaite de performances, de design et de fiabilité, le tout à des prix plus abordables que jamais pendant cette période de promotions.

Le MSI Modern 14 C12M-668FR à 699€ chez Boulanger

Parmi les offres, on a trouvé le MSI Modern 14 C12M-668FR, actuellement en promotion chez Boulanger pour le Black Friday à 699€ au lieu de 799€, soit avec une réduction de 13%.

Ce notebook est un choix parfait pour les étudiants, les professionnels, et même les gamers modérés. Équipé d'un processeur pouvant aller jusqu'au 12ème Gen Intel® Core™ i7, il offre une performance solide pour diverses applications. Son système d'exploitation Windows 11 Home assure une expérience utilisateur fluide et moderne. L'écran de 14 pouces, de type IPS et avec une résolution de 1920×1080, offre une qualité d'image claire et précise.

Pour les graphismes, il est doté d'une carte Intel® Iris® Xe, assurant une bonne qualité visuelle pour les travaux créatifs et le divertissement. Avec un maximum de 16GB de mémoire DDR4-3200 et un emplacement pour SSD NVMe PCIe Gen3, le stockage et la mémoire sont suffisamment robustes pour la plupart des besoins. Enfin, avec un poids de 1.4 kg et des dimensions compactes, il est idéal pour ceux qui sont souvent en déplacement.

Le MSI Crosshair 15 C12VE-435FR à 899,99€ chez Amazon

Vous cherchez un PC encore plus haut de gamme ? Le MSI Crosshair 15 C12VE-435FR est actuellement proposé à 899,99€ au lieu de 1299,99€ (-31%) chez Amazon pour le Black Friday. C’est une offre attrayante pour les gamers et les créateurs de contenu.

Ce notebook gamer intègre une carte graphique NVIDIA® Ada Lovelace GeForce RTX 4050 avec 6GB GDDR6, capable de gérer les derniers jeux avec une qualité graphique avancée et du ray tracing. Le processeur est un Intel® Core i5-12450H Alder Lake-H à 8 cœurs, offrant une puissance considérable pour le multitâche et les applications exigeantes. Avec 16 GB de RAM DDR5 4800 MHz et un stockage SSD de 512 GB, il garantit une réactivité et une vitesse de chargement optimales.

Son écran de 15,6 pouces Full HD IPS à 144Hz offre une expérience visuelle fluide et sans éblouissement, idéale pour les jeux et le montage vidéo. De plus, avec des connectivités telles que Wi-Fi 6, USB-C et un clavier rétroéclairé, le MSI Crosshair 15 C12VE-435FR est bien équipé pour répondre aux besoins des utilisateurs modernes​.

Le MSI Katana 17 B12VFK-228XFR à 1049,99€ chez Rue du Commerce

Enfin, on vous propose le MSI Katana 17 B12VFK-228XFR, actuellement disponible à 1049,99€ au lieu de 1249,99€ chez Rue du Commerce, offrant ainsi une réduction de 16% pour le Black Friday.

Ce puissant notebook gamer dispose d'un écran de 17,3 pouces Full HD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, assurant une expérience visuelle fluide et détaillée. Il est équipé d'un processeur Intel® Core i5-12450H et d'une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX 4060 GDDR6 de 105W, fournissant d'excellentes performances pour les jeux les plus récents et les applications exigeantes.

Avec 16 Go de mémoire DDR5 et un SSD de 1 To, il offre une grande capacité de stockage et une réponse rapide. Le clavier gaming à 4 zones RGB ajoute une touche esthétique et fonctionnelle. La connectivité comprend le Wi-Fi 6 et Bluetooth v5.2, et le système est sécurisé avec un module TPM 2.0. Avec une batterie de 53.5 Whr et un poids de 2.6 kg, le MSI Katana 17 combine performance et portabilité, le rendant idéal pour les gamers en déplacement.

Vous cherchez un PC portable performant à prix réduit ? Difficile de résister à l’une de ces offres. Pour rappel, vous n’avez que jusqu’au 30 novembre pour profiter de :

