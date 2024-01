Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super : où l’acheter au meilleur prix ?

La RTX 4070 Ti Super fait ses débuts une semaine après la 4070 Super. Les deux cartes sont taillées pour le jeu en 1440p dans les meilleures conditions, mais la version Ti est plus confortable pour ceux qui visent la 4K. On vous dit où l'acheter au meilleur prix.

Avec ses deux suffixes Ti et Super, cette nouvelle carte graphique promet un boost des performances de la 4070 à la puissance 2. La RTX 4070 Ti Super se place juste ainsi derrière la 4080, mais avec un prix conseillé largement plus bas.

C'est donc une alternative très intéressante pour ceux qui recherchent une carte graphique à l'aise en 1440p tout en étant capable d'encaisser raisonnablement des jeux en 4K.

RTX 4070 Ti Super : où l'acheter au meilleur prix ?

Avec un prix conseillé de 899 €, la RTX 4070 Ti Super est proposé au même tarif que la RTX 4070 Ti originelle. Elle remplace d'ailleurs celle-ci au catalogue. En d'autres termes, Nvidia met fin à la production de la version Ti standard dont les stocks ne devraient pas tarder à s'épuiser pour ne laisser place qu'à la 4070 Ti Super.

Nvidia ne propose pas non plus de Founders Edition pour cette nouvelle carte graphique. Il n'y a donc que des versions custom que vous pouvez retrouver chez les différents partenaires de la marque comme MSI, Gigabyte, ZOTAC, Gainward ou encore KFA2.

Et comme d'habitude, la plupart de ces versions modifiées sont proposées à des tarifs légèrement supérieurs à celui de référence. Heureusement, il y en a aussi qui sont disponibles au juste prix, soit 899 € ou un peu moins.

DÉCOUVREZ TOUTES LES RTX 4070 TI SUPER SUR RUE DU COMMERCE

DÉCOUVREZ TOUTES LES RTX 4070 TI SUPER SUR MATERIEL.NET

Les caractéristiques de la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super

La principale nouveauté de cette RTX 4070 Ti Super est qu'elle est construite autour d'un GPU différent de celui des RTX 4070, 4070 Super et 4070 Ti qui employaient toutes un AD104. Nvidia mise cette fois-ci sur le GPU AD103 plus avancé. C'est celui que l'on retrouve au cœur de la RTX 4080.

La quantité de mémoire dédiée passe ainsi à 16 Go (GDDR6X) sur un bus de 256 bits, contre 12 Go sur un bus de 192 bits pour la RTX 4070 Ti. La bande passante mémoire est logiquement bien plus élevée 672 Go/s au lieu de 504 Go/s. Le nombre de cœurs CUDA passe également de 7680 à 8448 pour une puissance totale brute de 44 TFLops, ce qui correspond à une augmentation d'environ 10%.

Somme toute, la RTX 4070 Ti Super devient la nouvelle référence du catalogue de Nvidia pour le jeu en 1440p. Et elle est également taillée pour de la 4K dans de bonnes conditions, surtout avec l'aide du DLSS 3 pour les jeux compatibles.