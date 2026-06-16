Prime Day Roborock : remises jusqu’à 1 000 € sur quatre robots aspirateurs et un balai vapeur révolutionnaire

C'est enfin le Prime Day. Roborock dégaine cinq aspirateurs robots avec remises jusqu'à 1 000 €. Du Saros 20 ultra-autonome au F25 Ultra vapeur, on décrypte les vraies différences tech et on répond à une question : lequel est fait pour votre maison ?

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C'est enfin le Prime Day, la période promotionnelle d'Amazon où les prix baissent vraiment. Roborock en profite pour proposer cinq modèles d'aspirateurs robots et balai avec remises jusqu'à 1 000 €. Certains sont des mastodontes ultra-puissants qui vous font oublier le ménage, d'autres sont compacts et pratiques, et un dernier combine vapeur et eau chaude pour un nettoyage profond. Lequel choisir ? Quelles sont les meilleures promos ? On vous dit tout dans cet article.

Les cinq offres du moment :

● Le Saros 20 Set passe de 1 499 € à 999 €, soit 500 € de remise
● Le Qrevo S Pro Set passe de 599,99 € à 399,99 €, soit 200 € de remise
● Le Qrevo Edge 2 Set passe de 899,99 € à 599,99 €, soit 300 € de remise
● Le Saros 10R passe de 1 499,99 € à 799,99 €, soit 700 € de remise
● Le F25 Ultra passe de 799 € à 599 €, soit 200 € de remise

Le Saros 20 Set vs le Qrevo Edge 2 Set : vous voulez vraiment oublier le ménage ?

Vous voulez un robot qui nettoie et que vous n'ayez jamais à y penser ? Le Saros 20 Set est fait pour ça. Avec 36 000 Pa, c'est le plus puissant de cette sélection. Sa navigation StarSight 2.0 reconnaît 300 objets et s'adapte automatiquement pour passer sous les meubles. Mais le vrai génie, c'est sa station RockDock : elle lave les serpillières à 100°C, les sèche, vide automatiquement la poussière, et se nettoie toute seule à 100°C. Vous lancez le robot et vous l'oubliez pendant des semaines.

Le Qrevo Edge 2 Set joue un jeu très différent. Ses 25 000 Pa suffisent largement, mais c'est sa précision qui compte. La technologie FlexiArm nettoie minutieusement les coins et les murs. Si votre maison a des petites pièces, des angles tricky, des espaces bas sous les meubles, c'est ce robot qu'il vous faut. À 7,98 cm d'épaisseur, il passe partout. Sa station chauffe l'eau à 80°C pour nettoyer en profondeur, mais elle ne fait pas tout automatiquement comme la RockDock.

Le choix ? Saros 20 Set si vous voulez vraiment l'oublier. Qrevo Edge 2 Set si votre maison demande du détail.

Le Qrevo S Pro Set vs le Saros 10R : tout dépend de votre budget

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Le Qrevo S Pro Set à 399,99 € est une affaire simple et efficace. Ses 18 500 Pa font le travail au quotidien sans surpuissance inutile. Brosse anti-enchevêtrement, double serpillières rotatives, station à 75°C. C'est un robot sans chichis qui nettoie bien et coûte peu. Si c'est votre première fois avec un aspirateur robot, ou si le budget est serré, vous ne regretterez rien.

Le Saros 10R à 799,99 € après remise offre beaucoup plus pour son prix. 22 000 Pa, c'est une vraie puissance. Navigation 3D ToF plus précise. Brosses doubles certifiées TÜV et SGS. Ultra-fin (7,98 cm) pour passer partout. Sans station sophistiquée, Roborock a mis la puissance où il faut. Et la remise de 700 € le rend imbattable en rapport qualité-prix brut.

Le choix ? Le Qrevo S Pro Set si vous voulez simple, efficace et économique. Le Saros 10R si vous cherchez la meilleure affaire en puissance et polyvalence.

Le F25 Ultra : vapeur 180°C + eau chaude 86°C pour un lavage profond

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Les quatre autres modèles ? Ce sont des robots qui se déplacent tout seuls sur vos sols. Vous les lancez et ils nettoient sans vous. Le F25 Ultra, c'est un aspirateur balai vapeur. Vous le tenez à la main et vous guidez. Il nettoie à la vapeur 180°C ET à l'eau chaude 86°C en même temps. La vapeur désinfecte, l'eau chaude décompose la graisse et les tâches. Aucun autre aspirateur balai Roborock ne fait ça.

60 minutes d'autonomie, 22 000 Pa de puissance. Double racleur anti-enchevêtrement avec taux zéro pour cheveux longs. Auto-nettoyage à haute température : séchage rapide 5 minutes ou silencieux 30 minutes.

À 599 € après remise, c'est intéressant si vous avez des sols vraiment sales ou si l'hygiène vapeur vous importe.

Finalement, quel que soit votre budget ou votre maison, il y a un robot pour vous ici. Et honnêtement, une fois qu'un aspirateur robot nettoie vos sols sans que vous ayez à y penser, vous ne revenez plus en arrière. Attention, ces remises ne dureront que jusqu'au 26 juin. Après, elles disparaissent. Alors foncez pendant le Prime Day d’Amazon.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Roborock.


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