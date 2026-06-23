Prime Day Roborock Q10 S5 : l’excellent aspirateur robot passe à petit prix, mais le stocks fondent vite !

Ça y est, le top départ du Prime Day est lancé sur Amazon. Et durant cette courte période, de nombreux produits passent à prix cassé, mais il faut faire vite car les quantités sont limitées. L’aspirateur robot Roborock Q10 S5 est ainsi affiché à 169,99 € au lieu de 289,99 €. C’est un prix sacrifié !

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Les amateurs de bons plans le savent, le Prime Day figure parmi les évènements incontournables de l’année. En effet, les offres proposées par Amazon sont bien souvent meilleures que celles des soldes. Et cette année, l'évènement se passe du mardi 23 au vendredi 26 juin 2026. C’est donc le bon moment pour faire vos achats et réaliser de belles économies.

Vous cherchez un aspirateur robot puissant et pas cher ? Habituellement en vente à 289,99 €, l’aspirateur robot Roborock Q10 S5 est actuellement affiché à petit prix. Le géant du e-commerce le propose à 169,99 € . Mais attention, cette offre est réservée aux abonnés Prime. Ça n’est pas encore votre cas ? Amazon vous offre une période d’essai de 30 jours pour vous permettre de profiter des nombreux avantages. Profitez-en !

Quelles sont les caracréristiques du Roborock Q10 S5 ?

La marque Roborock est une référence le secteur des aspirateurs robots. En effet, le constructeur chinois propose des modèles ultra efficaces pour un prix abordable. C’est le cas du Roborock Q10 S5 qui est un aspirateur performant et pas cher.

Ce modèle 2-en-1 dispose d’un rapport qualité-prix imbattable. Grâce à sa puissance d’aspiration de 10 000 Pa, il est capable d’aspirer toutes les saletés sur les sols durs comme sur les tapis. Rien ne lui résiste, il élimine les poussières, mais aussi les miettes, les poils d’animaux et même les débris plus gros. Et pour un nettoyage optimal, il embarque serpillère qui lave les sols de votre maison sans que vous n’ayez besoin de vous fatiguer.

Le Roborock Q10 S5 est par ailleurs équipé d’un capteur Lidar qui permet de cartographier avec précision vos différentes pièces. Et avec la technologie Reactive Tech, il est capable d’éviter les obstacles. Enfin, ce modèle profite d’une belle autonomie pouvant atteindre les 150 minutes d’utilisation. C’est amplement suffisant pour vous offrir un nettoyage complet de votre maison.