Dyson casse le prix de son nouvel aspirateur robot boosté par l’IA avec ce code, mais il faut faire vite !

Sorti il y a quelques semaines seulement, le nouvel aspirateur robot de Dyson figure d’ores et déjà parmi les meilleurs modèles actuellement en vente. Il utilise l’IA pour éliminer efficacement les saletés, même les tâches les plus incrustées. Actuellement en vente à 1199 € avec sa station cyclonique hygiénique, il passe à prix réduit grâce au code HIVER-10. Profitez-en !

Dyson a réussi à s’imposer sur le marché très concurrentiel des aspirateurs en proposant des modèles puissants et innovants. Mais ce condensé de technologies a un prix qui n’est malheureusement pas accessible à toutes les bourses. Si vous attendez les promotions pour vous équiper, c’est le bon moment pour craquer car durant les soldes, la marque anglaise brade de nombreux modèles.

Vous manquez de temps pour passer l’aspirateur ? Dyson vient de sortir son premier aspirateur robot boosté par l’IA. Et en parallèle des soldes, avec le code HIVER-10, vous pouvez vous l’offrir à prix réduit. Normalement en vente à 1199 €, cet aspirateur robot ultra efficace avec sa station cyclonique hygiénique bénéficie de 10% de réduction en renseignant le code HIVER-10 dans votre panier. Il passe ainsi à 1 079,44 € avec la livraison gratuite. Mais attention, ce code n'est valable que jusqu'au 3 février 2026 !

Vous n’êtes pas certain de votre achat ? Dyson vous donne actuellement la possibilité de tester cet aspirateur robot laveur de sol durant 60 jours. Si vous n’êtes pas satisfait, vous serez remboursé.

Quelles sont les caractéristiques du nouvel aspirateur robot laveur Dyson Spot+Scrub™ Ai ?

Le ménage est une corvée dont vous vous passerez bien ? Dyson continue d’innover avec son nouvel aspirateur robot laveur Spot+Scrub™ Ai. Cet appareil qui utilise les fonctionnalités avancées permises par l’intelligence artificielle vous offre un nettoyage optimal de vos sols en aspirant les poussières et en nettoyant efficacement les saletés incrustées.

Grâce à l’IA, il est capable de détecter les tâches et les liquides pour effectuer un nettoyage adéquate jusqu’à l’élimination complète des salissures. Avec ses 24 capteurs et son LiDAR à double laser haute vitesse, il avance avec précision en évitant les obstacles.

Les capteurs permettent aussi à l’aspirateur d’effectuer un nettoyage bord à bord. Son rouleau est par ailleurs auto-nettoyant à l’eau chaude à 60°C. Enfin, la station cyclonique hygiénique Dyson vide automatiquement l’aspirateur robot de manière à vous offrir jusqu’à 100 jours de tranquillité, et recharge l’aspirateur sans que vous n’ayez besoin d’intervenir. Vous profitez d’une belle autonomie de 110 minutes.