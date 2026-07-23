Cette ligne cachée dans un document d’Apple annonce un assistant IA très curieux

Les documents juridiques révèlent parfois plus que les conférences de presse. La politique de confidentialité de l'Apple Store mentionne désormais un assistant IA. Rien n'a encore été officialisé, pourtant tout semble déjà prêt.

Les boutiques en ligne intègrent de plus en plus de robots conversationnels pour orienter les visiteurs. Ces outils recommandent un modèle, comparent des options ou répondent aux questions techniques avant l'achat. Le commerce en ligne devient progressivement une discussion plutôt qu'une simple grille de produits. La marque à la pomme avance plus lentement que ses concurrents sur ce terrain. Elle rattrape toutefois son retard à grande vitesse. Siri AI a été présenté par Apple lors de sa dernière conférence développeurs, avec des capacités très supérieures à celles de l'ancien assistant vocal.

Le même mouvement toucherait maintenant la boutique elle-même. Une section baptisée Virtual Shopping Assistant est apparue dans la politique de confidentialité de l'Apple Store. Ce texte décrit un robot conversationnel capable de guider les utilisateurs vers la bonne configuration matérielle ou le bon abonnement. Le document ne précise ni date de lancement ni pays concernés. Google fournit déjà les modèles Gemini derrière le nouveau Siri des iPhone, ce qui alimente les hypothèses sur le moteur retenu.

L'assistant IA de l'Apple Store collecterait l'historique des conversations et la localisation

L'assistant IA de l'Apple Store n'a fait l'objet d'aucune communication officielle. Selon la politique de confidentialité publiée par la marque à la pomme, il récupérerait les informations du compte, les identifiants de l'appareil, les données de l'opérateur et l'historique des échanges. La localisation s'ajouterait à cette liste quand l'utilisateur l'autorise. Ces éléments serviraient à personnaliser les conversations et à affiner les réponses fournies. La firme de Cupertino affirme anonymiser les transcriptions avant de les transmettre à des partenaires extérieurs. Ces derniers participeraient à la rédaction d'une partie des messages envoyés.

Les conversations seraient conservées pour permettre de reprendre un échange interrompu. Elles nourriraient aussi les analyses commerciales internes de la marque. Un réglage nommé Chat Improvements déciderait de leur usage dans l'entraînement du modèle. Il se désactive depuis le menu Compte puis Réglages de l'Apple Store, sur iPhone. La firme californienne garde le silence sur le nom de ses partenaires, une discrétion étonnante venant d'une entreprise ayant bâti sa communication sur la vie privée.