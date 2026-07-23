Cet outil de Nvidia démasque les vidéos truquées par IA avec une précision redoutable

Les vidéos générées par intelligence artificielle deviennent impossibles à distinguer du réel. Les rédactions du monde entier cherchent une parade avant de diffuser un contenu truqué. Le géant des cartes graphiques pense avoir trouvé la réponse.

detecteur ia nvidia

Un logiciel grand public suffit désormais pour fabriquer une séquence vidéo crédible de toutes pièces. Les usages malveillants se multiplient à mesure que la technologie progresse. Des escrocs imitent le visage de dirigeants pour valider de faux virements. Des pirates nord-coréens ont piégé leurs victimes avec de faux appels Zoom truqués par IA, une méthode qui montre la maturité de ces outils. Les journalistes et les plateformes se retrouvent en première ligne face à ce flot de contenus fabriqués.

Le fabricant américain de cartes graphiques entre à son tour dans la bataille. Nvidia a dévoilé le Synthetic Video Detector lors du salon SIGGRAPH 2026, un service pensé pour les rédactions. Le principe consiste à noter la probabilité qu'une séquence sorte d'un générateur automatique. TikTok teste de son côté une détection des visages réutilisés sans autorisation, preuve que le sujet mobilise désormais tout le secteur.

Le détecteur d'IA de Nvidia analyse une vidéo en 1080p en 22 millisecondes

Le Synthetic Video Detector de Nvidia examine chaque image d'une séquence pour attribuer un score. Selon le blog officiel de l'entreprise, la précision atteint 92 % sur une vidéo non compressée, 87 % à 15 % de compression et 82 % à 50 %. Ce dernier point compte beaucoup. Les réseaux sociaux compressent systématiquement les fichiers mis en ligne, et cette opération efface une partie des indices exploitables. La plupart des détecteurs concurrents perdent justement toute fiabilité à cette étape. Un traitement en 1080p demande seulement 22 millisecondes sur un système RTX, contre environ 30 sur un GPU L40.

L'outil ne rend jamais de verdict définitif, il fournit une probabilité que les équipes éditoriales interprètent ensuite. Il ne dit pas non plus si l'événement filmé a réellement eu lieu, seulement si les images ont été fabriquées. Le service de Nvidia reste réservé au programme d'accès privé AI for Media, donc inaccessible au grand public. La plateforme Wowza l'intègre déjà dans son infrastructure, présente sur plus de 35 000 déploiements dans plus de 170 pays. Les internautes devront encore compter sur leur seul esprit critique.


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