Firefox vient de récupérer une fonction anti-pistage que Chrome ne propose toujours pas

Les navigateurs se livrent une bataille discrète sur le terrain de la vie privée. Mozilla vient de sortir une mise à jour qui creuse l'écart avec la concurrence. Sa nouvelle arme dormait pourtant depuis des années dans un simple module complémentaire.

Chaque site visité dépose des cookies dans le navigateur, et les régies publicitaires s'en servent pour relier les activités entre elles. Une recherche de chaussures le matin ressurgit le soir sur un réseau social. Les navigateurs multiplient les parades contre ce suivi, avec des résultats très variables selon les éditeurs. Certains préfèrent limiter la casse plutôt que de couper le robinet. Mozilla prépare un rythme de deux mises à jour mensuelles pour Firefox, une cadence pensée pour livrer ces protections plus rapidement.

La dernière version stable du navigateur au panda roux concrétise cette promesse. Mozilla y intègre les conteneurs directement dans le logiciel, sans passer par une extension. Cette fonction existait depuis près de dix ans sous la forme du module Multi-Account Containers, connu des seuls utilisateurs avertis. Son installation manuelle en décourageait beaucoup. Firefox a entamé une modernisation complète de son interface, et cette intégration prolonge le même mouvement de simplification.

Firefox 153 isole désormais vos cookies dans quatre conteneurs séparés

Les conteneurs de Firefox 153 découpent la navigation en espaces étanches. Selon les notes de version publiées par Mozilla, quatre catégories apparaissent par défaut, à savoir personnel, banque, achats et travail, chacune avec une couleur distincte. Les cookies et les traqueurs restent enfermés dans leur espace d'origine. Un achat effectué dans la catégorie dédiée ne déclenche donc aucune publicité ailleurs. Un clic droit sur le bouton d'ajout d'onglet ouvre les réglages pour en créer d'autres. Chaque internaute compose donc son découpage selon ses habitudes.

Chrome ne propose rien d'équivalent en natif, ses profils séparés obligeant à jongler entre plusieurs fenêtres. Mozilla précise toutefois que sa version intégrée reste une préversion. Elle ne reprend pas encore toutes les possibilités de l'extension d'origine, qui continue de fonctionner en parallèle. La mise à jour ajoute aussi la lecture des vidéos HDR sur Windows et le partage d'une page par QR code. L'éditeur PDF gagne au passage la fusion de plusieurs documents par glisser-déposer. Le navigateur au panda roux marque des points sur un terrain que ses rivaux négligent encore.