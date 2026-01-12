Rideau pour le Vision Pro : Apple arrêterait les frais et miserait sur un avenir grand public

Un récent rapport suggère qu’Apple cesserait déjà la production de la nouvelle version de son Vision Pro. Son casque de réalité mixte aurait servi de laboratoire pour la firme de Cupertino, qui se focaliserait déjà sur l’avenir de l’informatique.

L’Apple Vision Pro vivrait ses derniers instants. Si cette déclaration vous semble familière, c’est parce qu’en janvier 2025, des rapports suggéraient qu’Apple avait cessé la production de son premier casque de réalité mixte lancé en février 2024. Les raisons ? Un prix prohibitif (3 999 €) rendant l’Apple Vision Pro inaccessible au plus grand nombre et des cas d’utilisation limités.

Pour autant, la firme de Cupertino n’avait pas fermé la porte à une reprise de la production. Et pour cause : en octobre dernier, Apple annonçait une nouvelle version de l’Apple Vision Pro. Disponible à partir de 3 699 €, celle-ci embarque une puce M5, un bandeau confortable à double sangle ainsi que de nouvelles fonctionnalités, comme la diffusion en direct d’événements sportifs grâce à Apple Immersive. Mais ces ajustements semblent ne pas avoir suffi et la marque à la pomme se concentrerait désormais sur l’avenir.

C’est le début de la fin pour l’Apple Vision Pro : place à la prochaine révolution informatique ?

Un nouveau rapport indique sur le réseau social chinois Weibo que la marque à la pomme croquée aurait « quasiment suspendu la production du Vision Pro ». Si cette déclaration s’avère correcte, cela signifie-t-il que la firme de Cupertino a collecté toutes les données dont elle avait besoin pour bâtir sa stratégie pour le marché de la réalité étendue grand public ? Mark Gurman, notamment, estimait que l’Apple Vision Pro servait d’expérience pour explorer ce secteur.

Lors de notre test, nous évoquions même le Vision Pro comme une « fenêtre vers l’avenir de l’informatique » : mais quel sera-t-il ? Il semble que les géants de la tech, tels que Samsung, Google et Meta misent désormais sur des lunettes de réalité augmentée (AR).

Si la maison-mère de Meta prévoit de sortir les siennes en 2027, elle a déjà sorti des lunettes connectées avec écran : si ces Ray-Ban Display ne proposent pas encore de véritable réalité augmentée, elles semblent rencontrer un certain succès. En effet, leur lancement international est suspendu, une demande exceptionnelle aux États-Unis ayant entraîné un stock insuffisant pour les autres marchés – notamment celui européen.

Mais selon nos confrères de PhoneArena, une véritable course contre la montre s’est enclenchée pour Apple : son PDG, Tim Cook, chercherait à tout prix à prendre l’ascendance sur Mark Zuckerberg sur le marché des produits AR grand public. Un positionnement qui tranche avec la stratégie habituelle de la firme de Cupertino, qui a plutôt la réputation de transformer des technologies déjà implantées en succès commercial.