Les lunettes connectées Ray-Ban avec écran de Meta ne sortiront pas en France comme prévu

Mauvaise surprise pour les amateurs de lunettes connectées. Les Ray-Ban Display de Meta ne seront finalement pas disponibles en France début 2026. Le lancement de ce modèle équipé d’un écran a été repoussé.

Les lunettes connectées ont mis du temps à s’imposer, mais certains modèles commencent à se faire une place. Meta a su tirer son épingle du jeu grâce à son partenariat avec Ray-Ban. Cette gamme est aujourd’hui la plus vendue dans sa catégorie. Après le succès des modèles Gen 2, les lunettes Ray-Ban Display devaient marquer une nouvelle étape avec l’ajout d’un écran intégré.

Présentées à l’automne 2025, les Ray-Ban Display introduisent des fonctions inédites. En plus de filmer et diffuser du contenu, elles permettent d’interagir via un écran discret intégré aux verres. La navigation ne se fait pas via les lunettes elles-mêmes, mais par gestes. L’utilisateur contrôle les menus en pinçant ou glissant ses doigts, grâce à un bracelet appelé Neural Band. Cet accessoire est indispensable. Il n’est pas vendu séparément en dehors du service après-vente. En cas de perte hors garantie, il coûte 199 euros. Le prix des lunettes seules est annoncé à 799 dollars, soit probablement autour de 850 euros en France.

Meta reporte le lancement international de ses Ray-Ban Display

Meta a confirmé que les Ray-Ban Display ne seront pas disponibles en France début 2026 comme prévu. Le déploiement international est suspendu. La marque évoque une demande exceptionnelle aux États-Unis et un stock insuffisant pour les autres marchés. “Nous allons continuer à honorer les commandes aux États-Unis pendant que nous réévaluons notre stratégie de lancement international”, précise l’entreprise dans un communiqué publié au CES 2026. Aucune nouvelle date n’a été avancée.

Cette décision concerne plusieurs pays, dont la France, l’Italie, le Canada et le Royaume-Uni. Pour les utilisateurs qui attendaient cette version plus haut de gamme, c’est une déception. D’autant que les listes d’attente s’allongent déjà jusqu’à la fin de l’année. À ce jour, seule la gamme Ray-Ban Meta Gen 2 reste disponible chez nous. Ce modèle, vendu à partir de 419 euros, permet de filmer en 3K et de diffuser en direct sur les réseaux sociaux. Mais il ne dispose pas d’écran intégré.