Bowers & Wilkins lance le Px8 S2, sa nouvelle arme contre Focal et Bang & Olufsen

Deux ans après le Px8, Bowers & Wilkins remettent le couvert sur le segment des casques sans fil au prix presque indécents. Avec les Px8 S2, la marque britannique n’a qu’une seule envie : aller chercher le Bathys MG de Focal et le Beoplay H95 de Bang & Olufsen. Positionné sous la barre des 800 euros, le Px8 S2 a de nombreuses armes pour créer la surprise.

Fin avril 2025, Bowers & Wilkins présentait le Px7 S3, sa nouvelle proposition haut de gamme. Vendu 429 euros, il se trouve sur le même segment que le fameux WH-1000XM6 de Sony, le Monitor III de Marshall, le QuietComfort Ultra de Bose ou encore le Momentum 4 Wireless de Sennheiser. Mais la vraie cible était certainement l’AirPods Max d’Apple, vendu plus cher certes, mais aussi très populaire chez les propriétaires d’iPhone. Nous avons testé ce casque et il nous a plutôt convaincus, même si notre préférence va encore à Sony et son XM6.

Le Px7 S3 n’est clairement pas le modèle le plus premium chez Bowers & Wilkins. La marque britannique adresse aussi le segment ultra haut de gamme, où les produits sont vendus au-dessus des 700 euros (voire plus de 1000 euros dans certains cas). Sur ce segment, la marque était représentée depuis 2023 par le Px8 auquel certaines itérations du Px7 empruntaient quelques fonctions et technologies. Aujourd’hui, Bowers & Wilkins renouvelle son offre. Et son nouveau casque audio sans fil s’appelle assez logiquement Px8 S2.

Le Px8 S3 est la rencontre entre le Px8 et le Px7 S3

Le Px8 S2 est autant le digne héritier du Px8 qu’une version premium du Px7 S3. De ce dernier, le Px8 S2 va reprendre quelques éléments ergonomiques. Le positionnement des boutons par exemple, plus faciles à retrouver sur les tranches de l’écouteur et, surtout, mieux espacés pour éviter les mauvaises manipulations. Le Px8 S2 s’inspire aussi du Px7 S3 au niveau du boitier de transport qui est plus compact, afin de le placer facilement dans un sac.

Du Px8 originel, ce Px8 S2 reprend le positionnement tarifaire, puisqu’il sera proposé à 729 euros. Soit 30 euros de plus que le Px8. Il en reprend aussi le soin apporté à la construction, avec la présence plus importante de matériaux luxueux. Le cuir Nappa qui habille les arceaux et les écouteurs. Le métal qui couvre les branches et la partie externe des écouteurs. Remarquez aussi le travail effectué pour intégrer la connectique dans la branche métallique, tout en la laissant apparente. Le cuir des écouteurs est facilement changeable. Celui de l’arceau est démontable en atelier.

Le Px8 S2 profite de nouveaux transducteur et d'un amplificateur dédié

À l’intérieur des écouteurs, vous retrouvez un transducteur de 40 mm en biocellulose. La membrane est en carbone et elle profite d’une nouvelle suspension qui apporte de la précision dans les basses. Des vis ont même été rajoutées pour apporter de la rigidité à la structure. Enfin un second amplificateur a même été ajouté pour apporter plus de dynamisme à l’ensemble. Côté codec, le casque est compatible AAC, SBC, ainsi qu’avec la suite aptX de Qualcomm, puisque le processeur intégré est Snapdragon Sound. Avec une mise à jour, le casque sera aussi compatible LE Audio, LC3 et Miracast.

Comme le Px7 S3, le PX8 S2 est compatible avec la fonction True Sound qui améliore le rendu des sources audio. Selon la marque, elle fonctionne avec toutes les sources, mais c’est mieux si le téléphone connecté au casque est équipé d’un processeur Snapdragon, évidemment… Le Spatial Audio est lui aussi au menu. Mais un spatial audio façon Bowers & Wilkins : cela émule un rendu où l’auditeur a deux enceintes en face de lui. Ce n’est pas du surround. Enfin, le PX8 S2 peut être utilisé en filaire avec une connexion jack 3,5 mm ou USB-C. Attention, il n’y a pas de mode passif en filaire : le casque doit être allumé.

Avec le Px8, Bowers & Wilkins reste fidèle à ses convictions

Pour les appels et la réduction de bruit active, le casque intègre davantage de microphones. Ils sont désormais au nombre de huit. Quand l’ANC est activé, deux sont dédiés à la réduction de bruit et six se chargent de la captation de la voix. Cette réduction de bruit, identique à celle du Px7 S3, est fidèle aux engagements de la marque qui préfère ne pas réduire tous les bruits et conserver un son naturel. Côté autonomie, Bowers & Wilkins promet 30 heures d’écoute avec ANC et plus de 8 heures d’écoute en rechargeant le casque 10 minutes seulement.

Voici donc le Px8 S2, l’arme de Bowers & Wilkins pour aller séduire les clients de Bang & Olufsen et de Focal, deux marques qui proposent également des casques audio sans fil à un prix supérieur à 700 euros. Nous ne manquerons pas de tester ce casque pour évaluer s’il peut se mesurer à ces illustres adversaires, notamment le récent Bathys MG de Focal et le Beoplay H95 de Bang & Olufsen. Le Px8 S2 se décline en noir (Onyx Black) et en blanc (Warm Stone). Il est disponible dès aujourd’hui.