Meta lance les premières lunettes connectées avec écran et leur prix est une bonne surprise

Meta s’apprête à dévoiler une nouvelle génération de lunettes connectées, bien plus avancées que son précédent modèle. Mais c’est surtout leur prix qui risque de créer la surprise.

Les accessoires connectés évoluent rapidement et cherchent à se rendre indispensables. Des montres intelligentes aux casques de réalité virtuelle, chaque produit tente de remplacer un usage quotidien. Parmi eux, les lunettes intelligentes occupent une place particulière, car elles combinent mode et technologie. Elles suscitent un intérêt croissant, mais aussi des attentes fortes sur leurs fonctionnalités. C’est dans ce contexte que Meta développe de nouveaux modèles capables d’aller plus loin que les précédents.

Après le succès des lunettes Meta Ray-Ban, limitées à la photo, la vidéo et l’audio, la société prépare une version avec écran intégré. Selon les informations relayées par Mark Gurman, elles pourraient être présentées lors du prochain événement Meta Connect. Leur prix a longtemps été estimé autour de 1 400 dollars, mais il serait finalement bien plus bas, environ 800 dollars, soit près de 740 euros.

Meta prépare des lunettes connectées avec écran pour moins de 750 euros

Avec ce tarif, Meta adopte la même stratégie que pour ses casques Quest. Le Quest 3 est proposé à partir de 499 dollars (environ 460 euros), soit une fraction du prix des appareils concurrents. Cette politique consiste à réduire la marge afin de toucher un public plus large et d’imposer ses produits sur un marché en pleine croissance. En comparaison, l’Apple Vision Pro coûte 3 499 dollars (près de 3 240 euros), ce qui limite sa diffusion à un cercle restreint. L’entreprise espère au contraire séduire un maximum d’utilisateurs et accélérer l’adoption de ses lunettes.

Ces nouvelles lunettes ne proposeront pas encore de véritable réalité augmentée. Elles intégreront un petit écran capable d’afficher des applications simples et des notifications. Elles représentent une étape intermédiaire avant des modèles plus avancés, comme le projet Orion que Meta a déjà montré. Mark Zuckerberg parie sur un futur où les lunettes pourront remplacer le smartphone, mais cette vision prendra du temps à se réaliser. En attendant, un prix attractif et des fonctions utiles pourraient suffire à convaincre le grand public de franchir le pas dès leur sortie prévue le mois prochain.