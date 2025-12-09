Ce n’est pas votre reflet dans le miroir mais votre double numérique hyper-réaliste sur Android XR : voici Likeness de Google

Lors de sa conférence en ligne The Android Show : XR Edition du 8 décembre, Google a annoncé plusieurs mises à jour pour le casque Samsung Galaxy XR et son écosystème Android XR. Pendant l’événement, la firme de Mountain View a mis en avant « Likeness », une fonctionnalité qui vous permet de créer votre double numérique.

Le 8 décembre dernier s’est déroulée une nouvelle édition de la conférence en ligne de Google : The Android Show. Elle était cette fois-ci consacrée à la réalité augmentée, comme l’indiquait le sous-titre de l’événement « XR Edition ». Pour l’annoncer, la firme de Mountain View avait fait les choses en grand : elle avait publié une bande-annonce sur YouTube, mis à jour la page web Android dédiée et prévu plusieurs solutions de rappel.

Lors de la conférence, Google a annoncé plusieurs mises à jour pour le casque Samsung Galaxy XR – présenté le 22 octobre dernier et qui arrivera en France d’ici quelques mois –, mais également pour son écosystème conçu pour la réalité augmentée : Android XR. Parmi les nouveautés annoncées, le géant de la tech a mis en lumière « Likeness ».

La fonctionnalité Likeness d’Android XR vous permet de créer votre double numérique réaliste

Comme son nom l’indique, Likeness est une fonctionnalité qui vous permet de créer votre double numérique réaliste en scannant votre visage avec votre smartphone – comme le montre la vidéo ci-dessous. Elle avait été annoncée plus tôt cette année à l’occasion du lancement du Galaxy XR, mais The Android Show : XR Edition était l’occasion de la présenter plus en avant.

Votre avatar Likeness « reproduit en temps réel vos expressions faciales et vos gestes de la main », explique Google sur son blog The Keynote. L’objectif affiché : rendre les « appels vidéo plus authentiques » et « vos interactions plus naturelles et personnelles » lorsque vous portez votre casque Android XR. Cette mention de « casque Android XR » suggère que Likeness ne devrait pas être réservée au casque Galaxy XR de Samsung, mais bien prise en charge par de futurs appareils.

Google précise que la fonctionnalité commence à être déployée en bêta. Au fait, si Likeness vous donne un sentiment de déjà-vu, il n’y a rien de plus normal : elle est l’équivalent Android XR de la fonctionnalité « Persona » de l’Apple Vision Pro.

Aux côtés de Likeness, la firme de Mountain View a présenté d’autres fonctionnalités, telles que PC Connect qui permet de relier le casque Samsung Galaxy XR à un PC Windows, ou encore Travel Mode qui permet de créer un espace de travail ou un environnement personnalisés.