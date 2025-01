Vision Pro : clap de fin pour la production du casque, Apple aurait déjà jeté l’éponge

Les derniers rapports du secteur suggèrent qu'Apple aurait cessé la production de son Vision Pro, le casque de réalité mixte lancé en février 2024. Cette décision interviendrait après des ventes inférieures aux attentes, malgré les nombreuses distinctions reçues par l'appareil.

Le casque de réalité mixte d'Apple n'a pas réussi à conquérir le grand public, avec moins de 500 000 unités expédiées depuis son lancement. Son prix de 3 499 dollars pour le modèle de base, et pas moins de 3999 euros en France, a constitué un frein majeur à son adoption. De même que des cas d'utilisation limités et un écosystème d'applications encore restreint.

Selon The Information, Apple aurait commencé à réduire la production dès l'été 2024, après avoir assuré un stock suffisant jusqu'à fin 2025. Les fournisseurs de composants auraient livré suffisamment de pièces pour produire entre 500 000 et 600 000 unités. En octobre, Luxshare, l'assembleur principal, ne produisait plus que 1 000 unités par jour, soit la moitié de sa capacité maximale.

Apple ne ferme pas la porte à une reprise de la production

Les lignes de production ne seront pas démantelées immédiatement, Apple se réservant la possibilité de relancer la fabrication si la demande augmente. Cependant, l'attention se tourne déjà vers l'avenir. Les analystes, dont Ming-Chi Kuo, évoquent un successeur du Vision Pro équipé de la puce M5 pour fin 2025, tandis qu'une version plus abordable ne verrait pas le jour avant 2027.

Tim Cook, PDG d'Apple, a justifié les faibles ventes en expliquant que le Vision Pro n'était pas destiné au grand public, mais aux premiers adoptants désireux d'expérimenter les technologies de demain. Malgré ce faible engouement, Apple continue d'améliorer l'expérience utilisateur avec de nouvelles fonctionnalités, comme le support d'un affichage virtuel ultra-large et une nouvelle sangle développée avec ResMed pour réduire la fatigue.

Cette situation soulève évidemment des questions sur l'avenir de la réalité mixte chez Apple et la capacité de l'entreprise à transformer cette technologie en produit grand public. Il faudra que l’entreprise arrive à réduire suffisamment le prix au cours des prochaines années si elle souhaite espérer démocratiser ses casques de réalité mixte.