Apple annonce les AirPods 5 : réduction de bruit active 50 % plus performante et une belle surprise sur le prix

Lors de sa keynote de rentrée, Apple a présenté ses nouveaux écouteurs sans fil, les AirPods 5. Ils offrent un rapport qualité-prix bien plus intéressant que les AirPods 4.

Apple AirPods 5
Crédit : Apple

Programme chargé pour la première keynote de John Ternus en tant que PDG d’Apple. La marque à la pomme a présenté ses nouveaux produits, dont de nouveaux écouteurs sans fil, les AirPods 5, qui devraient susciter un engouement certain tant ils semblent supérieurs aux AirPods 4 sortis il y a deux ans.

La firme californienne n’y va pas par quatre chemins : ils offrent “la meilleure réduction active du bruit (ANC) du marché dans un format ouvert”. Grâce à une nouvelle architecture acoustique multiport et à des algorithmes audio computationnels améliorés, les AirPods 5 réduisent jusqu’à 50 % de bruit en plus que les AirPods 4 avec ANC, apprend-on.

AirPods 5 : ANC plus performant, autonomie en hausse

En outre, le mode Transparence a été amélioré pour restituer plus naturellement les voix et les sons environnants, permettant d’écouter avec clarté ce qu’il se passe autour de nous quand on en a besoin. Une fonction d’audio adaptative combine dynamiquement le mode Transparence et l’ANC en fonction des conditions environnementales, annonce également Apple. L’option de Détection de conversation baisse quant à elle automatiquement le volume lorsque l’utilisateur parle, pour mener des conversations normalement sans avoir à retirer ses écouteurs ou à diminuer manuellement leur volume.

La qualité sonore n’est pas en reste. Apple promet “un son plus riche et plus détaillé, quelle que soit la morphologie de vos oreilles”. L’audio spatial personnalisé devient plus immersif et dynamique, “donnant à l’utilisateur l’impression d’être complètement enveloppé par la musique qu’il écoute”, assure l’entreprise.

Apple AirPods 5
Crédit : Apple

Les AirPods 5 bénéficient en outre d’une autonomie supérieure, avec jusqu’à cinq heures d’écoute avec la réduction de bruit active (ANC) sur une seule charge, soit une heure de plus que les AirPods 4 avec ANC. L’autonomie monte jusqu’à 22 heures (toujours avec la réduction de bruit active enclenchée) avec le boîtier de charge, qui est d’ailleurs compatible avec les chargeurs Apple Watch et les chargeurs Qi sans fil, ainsi qu’avec les chargeurs filaires USB-C.

La traduction en direct n’est plus réservée aux AirPods Pro

Le mode de traduction en simultané des AirPods Pro 3 débarque sur le modèle standard. Les AirPods 5 sont compatibles avec la Traduction en direct d’Apple Intelligence. “Après avoir configuré Traduction en direct dans l’app Traduire et téléchargé les langues souhaitées, les utilisateurs d’AirPods peuvent activer la fonctionnalité en appuyant simultanément sur les deux tiges, en disant « Dis Siri, lance Traduction en direct » ou en utilisant le bouton Action de l’iPhone, et entendre ainsi une conversation dans la langue de leur choix”, est-il expliqué.

Les AirPods 5 avec boîtier de charge sans fil sont équipés d’un capteur de pression avec balayage au niveau de la tige pour régler le volume rapidement d’un mouvement vers le haut ou vers le bas. Cette fonctionnalité constitue une grande première pour un design ouvert. Car oui, Apple a réussi à intégrer cette fonction sans bouleverser la conception de ses écouteurs, qui conservent la même philosophie, et surtout des tiges très courtes.

Les AirPods 5 sont composés à 40 % d’éléments recyclé, dont du cobalt 100 % recyclé dans la batterie et du plastique recyclé à 70 % dans le boîtier. Sur l’ensemble de la chaîne logistique, 35 % d’électricité renouvelable a été utilisée, issue notamment de sources éoliennes et solaires.

Prix et disponibilité

Avec les AirPods 4, Apple proposait deux modèles : l’un sans ANC à 149 € et l’autre avec ANC à 199 €. Les AirPods 5 sont cette fois commercialisés en une version unique, avec ANC intégré, pour 149 €, soit le prix des AirPods 4 sans ANC. Le constructeur frappe très fort et risque bien de sonner la concurrence avec cette mise à niveau. Les AirPods 5 avec boîtier de charge sans fil inclus sont quant à eux vendus pour 169 €. Ils seront disponibles en magasin à partir du vendredi 18 septembre, tandis que les précommandes ouvrent dès maintenant.

En ajoutant la réduction active du bruit à plus petit prix et des fonctions comme la traduction en direct, Apple brouille les lignes entre les AirPods et les AirPods Pro, même si ces derniers devraient continuer d’offrir une qualité audio plus élevée. On attend donc des innovations importantes sur les AirPods Pro 4. Il se murmure d’ailleurs qu’ils pourraient arriver dès l’année prochaine avec des caméras pour observer l’environnement et s’y adapter de manière encore plus optimale.


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