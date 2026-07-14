Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G : le smartphone puissant avec capteur photo 200 MP est à petit prix

Cet été, emportez en vacances avec vous un smartphone ultra-performant avec un capteur photo de 200 MP sans vous ruiner. Comment faire ? Il vous suffit de vous rendre sur le site AliExpress. Et pour le reste, on vous l’explique dans cet article.

Redmi Note 15 Pro 5G

Pendant les Soldes d’été aussi, AliExpress reste le meilleur endroit pour trouver des offres promotionnelles exceptionnelles. Jusqu’au 19 juillet, vous pouvez utiliser une série de codes promo cumulables avec les baisses de prix déjà en cours :

  • 2 € de remise dès 18 € d'achat : PHDFRS02
  • 6 € de remise dès 45 € d'achat : PHDFRS06
  • 11 € de remise dès 79 € d'achat : PHDFRS11
  • 20 € de remise dès 149 € d'achat : PHDFRS20
  • 30 € de remise dès 239 € d'achat : PHDFRS30
  • 45 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS45
  • 60 € de remise dès 479 € d'achat : PHDFRS60

Cela vous permet notamment de vous offrir le très populaire Redmi Note 15 Pro 5G pour un prix très attractif. En effet, ce smartphone est habituellement disponible au prix conseillé de 403 € dans sa version avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Mais en ce moment, AliExpress vous le propose pour 274,72 euros. Et en ajoutant dans votre panier le code promo PHDFRS30, vous pouvez vous l’offrir à seulement 244,72 €. Au vue de ses caractéristiques, c’est l’un des meilleurs rapports qualité-prix des Soldes.

Quelles sont les caractéristiques techniques du Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ?

Le Redmi Note 15 Pro 5G est un smartphone conçu par Xiaomi qui offre une fiche technique impressionnante pour moins de 250 euros. En effet, sous le capot, on trouve la puissante puce Mediatek Dimensity 7400-Ultra, gravée en 4 nm. Couplée à 8 Go de RAM, ce processeur 8 cœurs permet une utilisation fluide et rapide pour l’immense majorité des usages.

En ce qui concerne l’affichage, on profite d’un écran AMOLED de 6,83 pouces avec une définition de 2772 x 1280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La partie photo et vidéo est aussi un gros point fort avec son capteur principal grand angle de 200 MP.

Enfin, le Redmi Note 15 Pro 5G dispose d’une énorme batterie de 6 580 mAh, compatible avec la charge rapide à 45 W, qui lui permet de bénéficier d’une autonomie très confortable.


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