Redmi Note 15 Pro 5G : le puissant smartphone Xiaomi avec capteur photo 200 MP passe à prix mini !

Vous pensez qu’un smartphone performant est forcément très cher ? Détrompez-vous, vous pouvez trouver en ce moment un modèle avec des caractéristiques très intéressantes pour seulement 235 euros. On vous explique comment faire.

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AliExpress est devenu est site incontournable pour tous les amateurs de bons plans. Le géant du e-commerce brade habituellement de nombreux produits high-tech. Mais pendant les soldes, les prix sont encore plus bas grâce à une série de codes promo cumulables avec les offres en cours ainsi qu’avec une baisse de prix complémentaire si vous achetez en utilisant la plateforme PayPal.

Le Redmi Note 15 Pro 5G est un smartphone très populaire qui est normalement en vente pour 403 € dans sa version avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go. Sur AliExpress, il est affiché à 285,86 euros. Et en cumulant le code PHDFR30 avec la réduction supplémentaire de 20 € avec le paiement PayPal, vous pouvez vous l’offrir à seulement 235,85 €.

Pourquoi acheter le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G ?

Le Redmi Note 15 Pro 5G est un modèle puissant qui tourne avec la puce Mediatek Dimensity 7400-Ultra, couplée à 8 Go de RAM et à un espace de stockage de 256 Go.

Le Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G offre également un affichage de qualité avec son grand écran AMOLED de 6,83 pouces avec une définition de 2772 x 1280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est un modèle qui s’avère donc fluide et net, parfait pour regarder des films et séries dans les meilleures conditions.

En ce qui concerne les photos, vous disposez d’un impressionnant capteur principal de 200 MP qui vous permet de faire des photos grand angle d’excellente qualité. C’est bluffant pour un modèle de cette gamme de prix.

Finissons avec une dernière bonne note, le Redmi Note 15 Pro 5G est équipé d’une batterie haute capacité de 6 580 mAh, compatible avec la charge rapide à 45 W. Pour en savoir plus, vous pouvez lire notre test complet du Redmi Note 15 Pro 5G.