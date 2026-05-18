Redmi Note 15 Pro Plus 5G : nouveau prix bas record pour le smartphone ultra endurant de Xiaomi, vite !

Si on vous dit : Snapdragon 7s Gen 4, batterie 6500 mAh, caméra 200 MP, écran AMOLED 6,83” 1,5K, vous pensez sûrement à un smartphone haut de gamme qui approche des 1000 euros. Détrompez-vous, il s'agit du Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G qui est actuellement en promotion pour seulement 240,23 euros. C’est le moment de vous équiper à prix cassé !

Profiter de ce bon plan sur le Redmi Note 15 Pro+

Vous avez un budget limité pour vous offrir un nouveau smartphone ? Pas de souci, nous avons trouvé pour vous une super offre qui va vous permettre de vous équiper d’un modèle puissant et endurant en dépensant moins de 300 euros. Ce modèle qui offre un rapport qualité/prix à peine croyable, c’est le Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G. Et pour l’avoir au meilleur prix, ça se passe en ce moment sur AliExpress.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G a été lancé au prix de vente conseillé de 553 euros, ce qui est déjà un excellent prix. Mais vous pouvez l’avoir bien moins cher grâce à cette astuce. Pour l’avoir à prix cassé, il faut vous rendre sur AliExpress. Le Redmi Note 15 Pro+ 5G est affiché en promotion pour 270,23 euros. Et si vous ajoutez le code promo PHDFR30, il passe à seulement 240,23 euros, soit une baisse de prix totale de plus de 310 euros ! C’est un prix exceptionnel alors ne tardez pas avant de passer à l’action. Les stocks risquent d’être pris d’assaut.

Redmi Note 15 Pro+ : super endurant et performant pour un prix mini

Malgré son prix très agressif, le Redmi Note 15 Pro+ offre des solides caractéristiques, à commencer par sa performante puce Snapdragon 7s Gen 4, associée à 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. L’écran n’est pas en reste avec une dalle AMOLED de 6,83 pouces avec une résolution 1,5K (2772 x 1280 pixels) et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz.

L’autonomie est l’un des points forts majeurs du Redmi Note 15 Pro+. En effet, avec sa batterie de 6500 mAh, vous pouvez l’utiliser 2 jours sans vous soucier de devoir le recharger. Et avec l’hypercharge 100 W, le smartphone se recharge en seulement 40 minutes. Enfin, avec la charge inversée 22,5 W, vous pouvez utiliser votre smartphone comme batterie de secours pour vos écouteurs par exemple.

Pour la partie photo, vous disposez de deux capteurs à l'arrière : un impressionnant grand angle de 200 MP et un ultra grand angle plus anecdotique de 8 MP. Pour vos selfies, vous avez un capteur de 32 MP sur la face avant.