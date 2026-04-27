Redmi Note 15 Pro 5G (256 Go) : l’excellent milieu de gamme de Xiaomi passe à moins de 300 €

Le Redmi Note 15 Pro 5G est disponible depuis quelques semaines et il profite déjà d’une réduction fort appréciable. Amazon et Boulanger proposent en ce moment une réduction de 100 € sur ce milieu de gamme très apprécié. Il passe ainsi à moins de 300 €.

Redmi Note 15 Pro 5G

Le Redmi Note 15 Pro 5G en version 256 Go, vendu 399 € à sa sortie, passe à 299 € chez Boulanger et chez Amazon. Cela correspond à une réduction de 25% soit une économie de 100 €. L’offre est valable sur tous les coloris, c’est-à-dire le noir, le bleu et le titane. Les deux sites proposent la livraison gratuite en trois jours ouvrés.

Redmi Note 15 Pro 5G : performances solides et grosse batterie

Le Redmi Note 15 Pro 5G a toutes les qualités d’un bon milieu de gamme de 2026. Il dispose d’un bel écran AMOLED de 6,83 pouces (2772 x 1280 px), protégé par du verre Gorilla Glass Victus 2 proposé habituellement sur des appareils bien plus chers. Sa luminosité monte jusqu'à 3200 nits en plein soleil, ce qui offre une excellente lisibilité en extérieur.

La puce MediaTek Dimensity 7400-Ultra, accompagnée, de 8 Go de RAM assure le rôle moteur du Redmi Note 15 Pro 5G. Elle offre une expérience fluide au quotidien et reste solide pour du multitâche. Les jeux 3D tournent sans accrocs, quoique les titre les plus lourds vous obligeront à faire quelques concessions sur le graphisme pour tourner confortablement.

Pour les photos, Xiaomi mise sur l’essentiel avec deux capteurs : un principal de 200 MP avec stabilisateur optique et un ultra grand-angle de 8 MP. Les résultats sont convaincants, avec des couleurs naturelles, beaucoup de détails et un mode portrait qui préserve bien les textures, d’après notre test du Redmi Note 15 Pro.

L'autonomie est l’un des points forts du smartphone. Sa batterie de 6580 mAh offre aisément deux jours d'utilisation en usage standard. La recharge rapide est d’une puissance de de 45W, ce qui permet de faire une charge complète en un peu plus d’une heure.

Pour le reste, le Redmi Note 15 Pro est certifié IP68 et donc résistant à l’eau et à la poussière. Xiaomi promet 4 ans de mises à jour Android majeures et 6 ans de patches de sécurité. Pour 299 €, difficile de trouver mieux en termes de rapport autonomie/prix.


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