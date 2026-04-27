Ce projet secret de Microsoft pourrait rendre Windows 11 bien plus rapide

Windows 11 traîne depuis des années une réputation de lenteur. Microsoft préparerait en secret un plan ambitieux pour y remédier. Un projet baptisé K2 pourrait transformer radicalement l'usage quotidien du système.

Windows 11 Microsoft IA Copilot

Windows 11 n'a jamais vraiment convaincu sur le plan des performances. Depuis son lancement, le système d'exploitation de Microsoft essuie les critiques pour sa lenteur et ses incohérences d'interface. Un plan d'urgence avait été lancé en début d'année pour tenter de réparer l’OS dans sa version 11 de fond en comble. Microsoft multiplie depuis les annonces et promet des améliorations concrètes sur les composants essentiels du quotidien.

Ces efforts commencent à se concrétiser. L'accélération de Quick Settings et du menu clic droit de Windows 11 avait notamment été confirmée dans le cadre de ce chantier. Mais selon de nouvelles informations, Microsoft préparerait une refonte bien plus profonde. Un projet encore inconnu du grand public en serait à l'origine.

Le projet K2 de Microsoft veut reconstruire le menu Démarrer de Windows 11 et le rendre jusqu'à 60 % plus rapide

Selon Windows Central, Microsoft travaillerait en interne sur une initiative secrète baptisée K2. Ce projet s'appuierait sur WinUI 3, le framework maison pour concevoir des applications Windows modernes. Au cœur du dispositif se trouverait un nouveau System Compositor, un composant chargé de coordonner l'affichage des éléments graphiques. Son rôle serait de réduire la latence et la charge mémoire. Le menu Démarrer et la barre des tâches resteraient de cette façon réactifs, même lorsque le système est fortement sollicité.

L'aspect le plus concret de K2 concerne le menu Démarrer, qui serait entièrement reconstruit avec WinUI 3. Il pourrait être jusqu'à 60 % plus rapide que la version actuelle. Il intégrerait aussi de nouvelles options de personnalisation, comme la possibilité de le redimensionner ou de masquer certaines sections. Ces ajustements, réclamés depuis des années, n'ont jamais été proposés nativement dans Windows 11. Microsoft aurait également confirmé que ses applications natives passeraient à 100 % en WinUI 3.

K2 se présente donc comme une feuille de route globale, et non comme une simple mise à jour ponctuelle. Microsoft voudrait faire de Windows 11 un système plus fluide et agréable à utiliser, maintenant et dans les prochaines années. Aucun calendrier précis n'a encore été communiqué. L'ampleur des changements annoncés laisse toutefois penser que ce chantier s'étalera sur plusieurs mises à jour majeures.


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