Samsung Wallet : cette nouveauté voyage est l’atout ultime qui manque à Google Wallet, mais il y a un mais

On évoque régulièrement Google Wallet, mais il ne s’agit pas du seul portefeuille numérique Android disponible. Samsung propose sa propre application native sur ses appareils Galaxy et l’entreprise déploie une nouvelle fonction liée au voyage bien pratique.

Google Wallet est probablement le portefeuille numérique Android le plus populaire. Mais Samsung propose à ses utilisateurs une application native sobrement baptisée Wallet. Et si la firme de Mountain View redouble d’efforts pour rendre la sienne incontournable, celle sud-coréenne n’a pas dit son dernier mot.

Les deux entreprises semblent d’ailleurs s’être passées le mot dans le domaine du voyage. Par exemple, si vous utilisez Google Wallet, sachez que l’application vient de recevoir une fonction inédite qui la transforme encore davantage en votre meilleur allié voyage. Mais Samsung vient d’introduire au sein de son application Wallet une nouveauté bien pratique qui risque de faire des jaloux.

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Samsung Wallet devient le hub d'organisation de vos voyages grâce à une chronologie unique

Malgré sa récente prise en charge des Live Updates lui permettant d’afficher les informations d’un vol en cours, Google Wallet fait principalement office d’espace de stockage. En effet, il ne permet pas (encore) d’organiser automatiquement en un seul et même endroit les éléments liés au voyage (réservations d’hôtel, titres de transport, billet pour un événement, carte d’embarquement) selon une chronologie unique se basant sur le lieu, la date et l’heure.

En revanche, c’est ce que permet maintenant Samsung Wallet grâce à sa nouvelle fonction : Trips. Au-delà des éléments cités précédemment, elle permet aussi aux utilisateurs d’ajouter manuellement des éléments et des notes, tels que des rappels ou des plans. Cette option n’est pas sans rappeler feu Google Trips, une application que la firme de Mountain View a abandonnée en 2019 et qui avait une vocation équivalente.

Comme le précise Samsung dans son article d'annonce sur son blog officiel, la fonction Trips de Samsung Wallet est, pour le moment, réservée aux smartphones Galaxy sur certains marchés : les États-Unis, le Royaume-Uni et la Corée seront les premiers servis. Elle évoque également le déploiement de futures fonctions pour améliorer l'expérience des utilisateurs.