OpenAI travaillerait sur son propre smartphone entièrement dédié à l’IA pour concurrencer Samsung et Google

Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, OpenAI serait actuellement en train d'étudier des partenariats avec Qualcomm et Mediatek dans l'optique de fabriquer son propre smartphone. Sans grande surprise, celui-ci devrait laisser la part belle à l'IA, notamment avec une idée dont rêve les autres constructeurs depuis des années.

ChatGPT fonction mémoire
Source : Adobe Stock

On n'arrête plus OpenAI. Ceux qui pensaient que le créateur de ChatGPT se contenterait d'avoir plongé le monde dans une crise existentielle avec son LLM se trompent durement. Ces derniers mois, la firme enchaîne les annonces et les projets. Pour l'heure, celle-ci se concentre sur la partie software, notamment son navigateur web Atlas, ou l'échec cuisant qu'a été Sora. Mais OpenAI compte bien investir le terrain du hardware incessamment sous peu.

Nous savons déjà qu'au moins trois objets connectés sont en développement. L'un d'eux serait d'ailleurs un stylo connecté directement à ChatGPT. Nous ne devrions d'ailleurs pas tarder à en savoir plus sur le sujet, plusieurs fuites affirmant qu'une présentation aura lieu cette année. Mais un autre projet est également en développement chez OpenAI, qui, lui, ne verra pas le jour avant au moins 2028.

OpenAI sortirait son premier smartphone dopé à l'IA en 2028

C'est ce qu'affirme Ming-Chi Kuo, célèbre analyste surtout spécialisé dans les produits Apple mais qui ici sort de ses petites habitudes pour révéler qu'OpenAI devrait bientôt se lancer sur le marché des smartphones. La production de masse devrait débuter en 2028 selon lui, mais nous devrions nous attendre à de premiers détails sur sa fiche technique d'ici la fin de l'année. En attendant, OpenAI aurait lancé les négociations avec Qualcomm et Mediatek pour la fabrication d'une nouvelle puce entièrement dédiée à l'IA.

Sur le même sujet — Le patron d’OpenAI veut vous vendre l’IA comme l’électricité ou l’eau

Toujours selon Ming-Chi Kuo, OpenAI chercherait à complètement repenser notre utilisation du smartphone. Plutôt que d'avoir plusieurs applications pour chaque tâche, la firme imaginerait un appareil constamment à l'écoute qui nous connaîtrait par cœur, et qui serait ainsi capable de réaliser des tâches complexes à partir d'un simple prompt. Soit précisément ce que cherche aujourd'hui à faire Apple avec Siri, ou encore Google qui se concentre désormais beaucoup plus sur les fonctions IA que sur la pure puissance de son hardware. Un nouveau challenger à venir, donc.


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