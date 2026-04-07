Redmi Note 15 Pro+ 5G : le smartphone ultra performant est à moitié prix jusqu’à ce soir seulement !

Puce Snapdragon 7s Gen 4, batterie 6500 mAh, caméra 200 MP, écran AMOLED 6,83” 1,5K… Le Redmi Note 15 Pro+ 5G a une fiche technique très solide. Pourtant, vous pouvez l’acheter en ce moment pour seulement 265,03 euros grâce à une baisse de prix de plus de 52%. Mais attention, il ne vous reste plus que quelques heures pour en profiter.

Profiter de ce bon plan sur le Redmi Note 15 Pro+

Lancé l'année dernière, le Redmi Note 15 Pro+ 5G s’est imposé comme l’un des meilleurs smartphones de milieu de gamme. Son rapport qualité-prix est extrêmement intéressant. Et encore plus maintenant puisque vous pouvez le trouver à moitié prix.

En effet, le prix de vente conseillé du Redmi Note 15 Pro+ 5G est de 553 euros. Mais grâce à une double baisse de prix sur AliExpress à l'occasion du Choice Day, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 265,03 euros, avec la livraison offerte et une expédition depuis la France. Pour obtenir ce prix, il vous faudra renseigner le code promo PHDFR25. Cela représente une réduction de presque 288 euros ! Mais attention, cette offre expire ce soir.

Redmi Note 15 Pro+ : des caractéristiques époustouflantes pour un prix mini

Le Redmi Note 15 Pro+ est un smartphone équipé de la puissante puce Snapdragon 7s Gen 4, associé à 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Cette configuration vous offre des performances confortables quel que soit votre usage. Vous profitez en plus d’un bel écran AMOLED de 6,83 pouces avec une résolution 1,5K (2772 x 1280 px) et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Vous profitez ainsi d’une bonne fluidité, notamment pour les jeux vidéo.

D’un point de vue autonomie, le Redmi Note 15 Pro+ dépasse toutes les attentes. En effet, il dispose d’une énorme batterie de 6500 mAh qui vous permettra de l’utiliser jusqu’à 2 jours sans avoir besoin de le recharger. En plus, le smartphone profite de l’hypercharge 100 W qui permet de le recharger complètement en seulement 40 minutes. Son autonomie est si colossale que vous pourrez même vous en servir comme powerbank pour recharger vos accessoires à l’aide de la charge inversée 22,5 W.

La partie photo n’est pas en reste avec ses deux capteurs à l'arrière : 200 MP (grand angle) et 8 MP (ultra grand angle) ainsi que son capteur selfie en façade de 32 MP. Enfin, pour la durabilité, on apprécie grandement la protection d’écran Corning Gorilla Glass Victus 2 ainsi que l’indice de résistance à la poussière et à l’eau IP68.