Ces galaxies qui s’éteignent brutalement viennent de livrer leur secret

Certaines galaxies cessent brutalement de former des étoiles, sans raison apparente. Les astronomes peinent depuis des décennies à expliquer ce phénomène rare. Une nouvelle étude vient de lever le voile sur ce mystère cosmique.

voie lactee
Source : 123rf

La formation des étoiles est l'un des processus les plus fondamentaux de l'univers. Pour qu'une étoile naisse, des nuages de gaz froid doivent s'effondrer sur eux-mêmes. Des trous noirs supermassifs avaient récemment été identifiés comme capables d'étouffer cette formation dans plusieurs galaxies à la fois. Mais d'autres mécanismes, plus discrets, peuvent conduire au même résultat.

Certaines galaxies connaissent pourtant une extinction brutale et inexpliquée après une période intense de création stellaire. Le mystère de ces galaxies qui disparaissent et s'éteignent sans raison avait déjà intrigué les scientifiques. Ces objets, appelés galaxies post-sursaut, représentent moins de 1 % de toutes les galaxies connues. Leur rareté les rend particulièrement difficiles à étudier à grande échelle.

Faute de gaz moléculaire, certaines galaxies condamnées ne formeront plus jamais d'étoiles

Publiée sur arXiv, l'étude EMBERS I livre les premières conclusions d'une analyse inédite. Ben F. Rasmussen, chercheur à l'Université de Victoria, a dirigé ces travaux. Son équipe a observé 61 galaxies post-sursaut pendant 188,9 heures au total. Deux radiotélescopes ont été mobilisés pour ces observations, le FAST en Chine et l'IRAM 30m en Espagne. L'objectif était de mesurer les réserves de gaz atomique et moléculaire, le carburant essentiel à la naissance des étoiles.

Les galaxies post-sursaut contiennent en moyenne bien moins d'hydrogène moléculaire que leurs équivalentes encore actives. La déplétion atteint entre 0,3 et 0,6 fois la quantité observée dans des galaxies en pleine activité stellaire. Pour détecter ce gaz, les chercheurs ont utilisé le monoxyde de carbone comme traceur, une méthode indirecte mais éprouvée. Cette déplétion massive confirme que l'extinction de la formation stellaire est directement liée à l'épuisement des réserves de gaz.

La situation n'est toutefois pas uniforme. Certaines galaxies post-sursaut conservent des fractions de gaz moléculaire allant de 2 % à 250 % de leur masse stellaire. Pour ces dernières, une renaissance de la formation d'étoiles reste envisageable. Pour d'autres, appauvries à l'extrême, l'extinction semble définitive. Plusieurs scénarios distincts coexistent selon la quantité de gaz encore présente dans chaque galaxie.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google Pixel : votre smartphone devrait bientôt cesser de redémarrer en boucle (enfin !)

Bientôt la fin du cauchemar ? Les propriétaires de smartphones Pixel déplorent depuis plusieurs semaines divers bugs qui seraient dus à la mise à jour de mars. Mais le plus grave…

Galaxy Tab S11 Ultra : une double réduction, et la reine des tablettes Android devient plus abordable

La Galaxy Tab S11 Ultra est un monstre de technologie avec le prix qui va avec. Grâce à une double promotion en cours sur le site officiel de Samsung, elle…

OpenAI travaillerait sur son propre smartphone entièrement dédié à l’IA pour concurrencer Samsung et Google

Selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, OpenAI serait actuellement en train d’étudier des partenariats avec Qualcomm et Mediatek dans l’optique de fabriquer son propre smartphone. Sans grande surprise, celui-ci devrait…

Alien Isolation 2 : Sega tease la suite du jeu culte, la frousse spatiale bientôt de retour ?

On n’y croyait plus et pourtant : deux ans après avoir confirmé travailler sur une suite d’Alien : Isolation, Creative Assembly et Sega ont publié hier une vidéo semblant teaser…

Samsung Wallet : cette nouveauté voyage est l’atout ultime qui manque à Google Wallet, mais il y a un mais

On évoque régulièrement Google Wallet, mais il ne s’agit pas du seul portefeuille numérique Android disponible. Samsung propose sa propre application native sur ses appareils Galaxy et l’entreprise déploie une…

Oui, le flash des Samsung Galaxy peut brûler du plastique, mais ce n’est pas si grave

Ces derniers jours, plusieurs vidéos virales montrent des smartphones Galaxy percer un trou dans du plastique à l’aide de la chaleur émise par leur flash, générant beaucoup d’inquiétude chez leurs…

Microsoft règle enfin ce qui agaçait le plus les utilisateurs de Windows 11

Les mises à jour de Windows 11 ont longtemps été une source de frustration. Microsoft vient d’annoncer quatre changements concrets pour y remédier. La firme de Redmond tient enfin ses…

Spider-Noir : Amazon dégaine un deuxième trailer, un mois pile avant la sortie

À l’occasion de la CCXP Mexico, Amazon Prime Video a dévoilé un deuxième aperçu de sa série Spider-Noir. Et ce dernier nous donne encore plus hâte de voir Nicolas Cage…

Ce projet secret de Microsoft pourrait rendre Windows 11 bien plus rapide

Windows 11 traîne depuis des années une réputation de lenteur. Microsoft préparerait en secret un plan ambitieux pour y remédier. Un projet baptisé K2 pourrait transformer radicalement l’usage quotidien du…

iPhone Fold : une fuite révèle une finesse record, Apple surprend déjà

Apple semble miser sur la finesse pour son prochain iPhone pliable. En effet, un leaker vient de partager une image montrant le futur smartphone, qui afficherait une épaisseur bien inférieure…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.