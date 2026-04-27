Galaxy Tab S11 Ultra : une double réduction, et la reine des tablettes Android devient plus abordable

La Galaxy Tab S11 Ultra est un monstre de technologie avec le prix qui va avec. Grâce à une double promotion en cours sur le site officiel de Samsung, elle devient plus accessible avec une remise de plus de 200 €. Mais il faut faire vite car l’offre se termine bientôt.

Galaxy Tab S11 Ultra

La Galaxy Tab S11 Ultra est une tablette Android qui est non seulement ultra-puissante, mais très complète. C’est la référence pour ceux qui recherchent un modèle sans compromis, avec des performances solides, un stylet S Pen intégré, un écran magnifique et une autonomie qui tient la route. Bref, le genre de produit qui fait rêver… jusqu'au moment de jeter un œil sur le prix. Sauf que cette semaine, Samsung propose une double promo pour faire baisser la note.

Affichée à 1 449 € sur le site de Samsung dans sa version de 256 Go, la Galaxy Tab S11 Ultra profite d’une réduction allant jusqu’à 232 € en fonction de la capacité de stockage. En appliquant le code MYTABS11, vous bénéficiez d’une réduction de 5%, ce qui la fait tomber à environ 1 377 €. Et ce n'est pas fini.

Samsung ajoute un bonus de reprise de 130 € si vous mettez un ancien appareil dans la balance. Le bonus s’ajoute à la valeur de revente estimée. Le montant total est déduit du prix de la Tab S11 Ultra au panier.

Résultat : même avec un appareil estimé à 0 €, vous bénéficiez d’une remise de 130 € à laquelle s’ajoutent les 5% de réduction. Cela correspond à une réduction de 202,45 € sur la version 256 Go de la tablette. L’offre se termine le 28 avril 2026 à 23h59.

Galaxy Tab S11 Ultra : la tablette qui veut remplacer votre PC

Avec son écran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces en définition de 2960 x 1848 pixels, la Tab S11 Ultra ne fait pas dans la dentelle. Pour une tablette, c’est une grande dalle dont la taille est comparable à celle des petits ordinateurs portables. Sa luminosité monte à 1 600 nits en pic et offre une parfaite lisibilité en plein soleil. Le taux de rafraîchissement quant à lui monte jusqu’à 120 Hz.

Pour propulser la Galaxy Tab S11 Ultra, Samsung a misé sur un processeur MediaTek Dimensity 9400+ gravé en 3 nm.  C’est l’une des puces les plus puissantes du marché, dont les performances dépassent celles du Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Elle est épaulée ici par 12 ou 16 Go de RAM selon la configuration. Le genre de puissance qui fait tourner du montage vidéo léger, des jeux 3D gourmands en ressources, ou encore du multitâche intensif sans broncher.

L'autonomie est l'autre point fort de la tablette : la batterie de 11 600 mAh tient largement la journée, et la recharge à 45W permet de récupérer environ 40% d’autonomie en une trentaine de minutes.

La Tab S11 Ultra profite d’une bonne qualité de construction, avec un châssis en aluminium renforcé. Grâce à sa certification IP68, elle est résistante à l’eau et à la poussière. Pour ce qui est de l’audio, les quatre haut-parleurs offrent un son suffisamment ample pour regarder un film sans casque.

En somme, c’est la référence des tablettes Android pour ceux qui veulent le meilleur écran, une autonomie solide et assez de puissance pour remplacer un laptop dans pas mal de scénarios. Avec 5% de réduction et un bonus reprise de 130 €, l'addition passe beaucoup mieux.


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