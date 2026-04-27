Google Pixel : votre smartphone devrait bientôt cesser de redémarrer en boucle (enfin !)

Bientôt la fin du cauchemar ? Les propriétaires de smartphones Pixel déplorent depuis plusieurs semaines divers bugs qui seraient dus à la mise à jour de mars. Mais le plus grave est sans doute celui engendrant des redémarrages en boucle. Heureusement, Google serait sur la piste d’une résolution : l’entreprise testerait actuellement un correctif bêta auprès d’utilisateurs concernés.

Depuis la mise à jour de mars, les propriétaires de Google Pixel déplorent de nombreux dysfonctionnements : bug qui ruine l’autonomie des smartphones, un autre qui les fait ramer… Mais le plus grave est sans conteste celui qui provoque des redémarrages en boucle. Et ce problème semble ne faire aucune discrimination : de nombreux modèles seraient affectés selon les témoignages, de la gamme Pixel 6 à la plus récente série Pixel 10.

Et si Google a reconnu le bug sur Issue Tracker, son outil de suivi, le géant de la tech n’a, jusqu’à présent, apporté aucune explication sur l’origine du problème ni correctif officiel. Mais il semblerait que l’entreprise teste actuellement une mise à jour bêta auprès d’utilisateurs concernés avant de déployer le correctif à grande échelle.

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Google testerait enfin une mise à jour bêta censée corriger le problème de redémarrage en boucle des Pixel

C’est d’ailleurs l’un d’entre eux qui a partagé cette information. Il raconte sur le fil Issue Tracker dédié qu’il a été contacté par e-mail par le support Google : ce dernier lui aurait offert de tester une mise à jour bêta censée corriger ce problème de redémarrage en boucle. Selon lui, l’entreprise aurait précisé « que la mise à jour bêta ne réinitialiserait pas les données de [son] téléphone ».

Si ce correctif porte ses fruits chez les bêta-testeurs, il pourrait être déployé en même temps que la mise à jour Pixel du mois de mai. Selon nos confrères d’Android Authority, des rapports déclarent que la firme de Mountain View pourrait procéder à des remplacements d’appareils – à condition qu’ils soient éligibles. Mais pour cela, il faudra que leurs propriétaires contactent le support Google.

Autrement, il n’y a plus qu’à attendre que le correctif soit déployé, en espérant que les tests soient concluants et que la mise à jour Pixel de mai ne se fasse pas trop désireR – pas comme celle de janvier dernier.