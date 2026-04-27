Oui, le flash des Samsung Galaxy peut brûler du plastique, mais ce n’est pas si grave

Ces derniers jours, plusieurs vidéos virales montrent des smartphones Galaxy percer un trou dans du plastique à l'aide de la chaleur émise par leur flash, générant beaucoup d'inquiétude chez leurs utilisateurs. Pourtant, la chose n'est ni très surprenante, ni alarmante. On vous explique pourquoi.

Votre smartphone peut-il vous brûler la peau si vous ne faites pas attention ? Voilà la question que se posent de très nombreux internautes depuis plusieurs jours. Sur TikTok et autres réseaux sociaux, plusieurs vidéos inquiétantes circulent et accumulent des millions de vues. Dans l'une d'elles, qui comptabilise à l'heure actuelle plus de 13 millions de vues, on aperçoit un Samsung Galaxy S25 FE perçant des trous à répétition dans ce qui ressemble à un sac poubelle en plastique.

Pour ce faire, il suffit effectivement de coller à peine quelques secondes le flash du téléphone sur le plastique pour qu'un trou se forme. Dans les commentaires, certaines se demandent alors s'il est dangereux de regarder de trop près ce flash — ou, sur une note un peu plus humoristique, si le flash du smartphone peut servir à l'épilation laser. S'il faut reconnaître que la chose est impressionnante, elle n'est en réalité, pas plus dangereuse qu'étonnante.

Sur le même sujet — Samsung Galaxy : cette fonctionnalité géniale est désormais disponible sur tous les PC Windows 11 et va changer votre vie

Pourquoi il ne faut pas craindre le puissant flash des Samsung Galaxy

En effet, ce phénomène ne date pas d'hier. À vrai dire, cela fait même plusieurs années que des vidéos similaires circulent sur le web. Même Samsung est au courant que le flash de ces smartphones peut émettre beaucoup de chaleur. Lorsque vous augmentez la luminosité du flash, votre smartphone affiche ainsi un message de prévention, indiquant que “le flash de l'appareil photo peut causer de faibles brûlures en cas de contact prolongé avec la peau”.

Autrement dit, il faut non seulement pousser le flash à son maximum, mais en plus que celui-ci touche directement la peau pendant un temps pour causer ne serait-ce qu'une faible brûlure. En théorie, les risques sont donc très faibles. Par ailleurs, les smartphones de Samsung ne sont pas les seuls dans ce cas, puisque les iPhone peuvent également percer un trou dans du plastique avec leur flash — bien que, selon de récents tests, cela leur prend un peu plus de temps.